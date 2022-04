Golf | Tiger Woods denkt niet alleen aan deelnemen, maar ook aan winnen van The Masters

In februari vorig jaar sloeg Woods met zijn SUV over na de kop nadat hij veel te hard had gereden. Hij verbrijzelde zijn rechterbeen, die vervolgens werd opgelapt met pinnen en schroeven. Het was de enige manier voor Woods om weer te kunnen lopen, al had het niet veel gescheeld of zijn been had geamputeerd moeten worden.Woods krabbelde op wonderbaarlijke wijze weer op en lijkt nu klaar om zijn rentree te maken. En wat voor één. Hij is van plan dit te doen bij het meest prestigieuze golftoernooi ter wereld.