De Amerikaan sprak deze woorden tijdens een persconferentie van de Hero World Challenge op de Bahama's waarvan zijn foundation de gastheer is. Zelf kan hij niet in actie komen vanwege een peesplaatblessure die het gevolg is van zijn verzwakte been. "Ik heb dit jaar veel tegenslagen kunnen verwerken, maar meestal kon ik ondanks alles toch doorgaan. Bij deze blessure is dat helaas echt niet mogelijk. Ik moet mijn voet rust geven."

Een dag eerder gaf hij al uitleg over zijn afwezigheid op social media "Tijdens mijn voorbereiding en training voor de Hero World Challenge heb ik plantaire fasciitis in mijn rechtervoet ontwikkeld, waardoor ik moeilijk kan lopen. Na overleg met mijn doktoren en trainers heb ik besloten me deze week terug te trekken en me te concentreren op mijn gasttaken."

Majors

Tijdens de persconferentie op de Bahama's gaf Woods aan dat hij volgend jaar meer toernooien gaat missen. De vijftienvoudig Majorwinnaar wil een gelimiteerd programma volgen. "Fysiek zijn de majors alles waartoe ik in staat ben en misschien nog een of twee andere toernooien. Ik heb niet veel over in dat been van me."

Woods verwacht dat hij zich ondanks zijn geringe deelname wel kan opladen voor de hoogtepunten van het seizoen. "Ik ben beperkt, maar ik ga mijn best doen. Misschien krijg ik weer de geest en kan ik meedoen om de overwinning. Hopelijk ben ik dat nog niet verleerd."

Negen ronden

Het afgelopen seizoen kwam Woods slechts tijdens negen ronden in actie: vier bij de Masters, drie bij het PGA Championship en twee bij het Brittish Open. Zijn laatste overwinning dateert uit 2019 toen hij het Zozo Championship won.

