De comeback van Tiger

Als er één naam onlosmakelijk met de golfsport is verbonden, dan is dat die van Tiger Woods. Woods was jarenlang de absolute superster van het mondiale golf en niemand trok meer televisiekijkers dan de Amerikaanse kampioen.

Woods was 683 weken lang de nummer één van de wereld en was hard op weg om op alle fronten de beste golfer ooit te worden. In 2009 kwam echter naar buiten dat Woods er meerdere buitenechtelijke affaires op nahield en de media smulden van deze privé-verhalen. Woods stopte tijdelijk met golfen en had daarna moeite zijn oude vorm te vinden.

Woods knokte zich echter terug en hij bekroonde zijn comeback met een overwinning op The Masters in 2019. Traditioneel in het rood gekleed op zondag wist hij tegen alle verwachtingen in het meest prestigieuze golftoernooi ter wereld voor de vijfde keer op zijn naam te schrijven.

Woods leek weer helemaal terug, maar een klein jaar geleden sloeg het noodlot toe. Een auto waar Woods inzat raakte van de weg en maakte een gigantische klap. In eerste instantie werd er zelfs voor het leven van de golfer gevreesd. In het ziekenhuis bleken vooral de benen van Woods ernstig beschadigd en het was maar de vraag of hij in staat zou zijn om opnieuw een comeback te maken.

Tiger Woods zou echter Tiger Woods niet zijn als hij niet alles op alles zou zetten om toch terug te keren op de PGA Tour. Twee weken geleden verscheen Woods voor het eerst in lange tijd weer op de golfbaan. Samen met zijn twaalf jaar oude zoon Charlie speelde hij een vader-zoontoernooi, waar het duo op de tweede plaats eindigde.

Dat Woods ondanks alles een van de grootste golfers aller tijden is, blijkt wel uit zijn vele records. Zo is hij de jongste winnaar van de Masters ooit. de jongste golfer die alle vier de Major-toernooien won (dit zijn zeg maar de Grand Slams), de enige golfer die vier majors op rij won en heeft hij het record van langste reeks als nummer één van de wereld in handen. Van 1999 tot 2004 was Woods 264 weken achter elkaar de beste van de wereld.

Woods liet in november weten dat zijn carrière als fulltime prof erop zit. Hij kiest zijn toernooien uit en wil er elk jaar een paar spelen. Hoeveel dit er precies zijn, wordt komend jaar duidelijk. Zorg er dus voor dat je de kanalen van discovery+ in de gaten houdt om te zien of Woods in actie komt. Wie weet hoe lang we nog kunnen genieten van deze legende.

Koepka versus Dechambeau, een bittere rivaliteit

Een ander mooi verhaal om in de gaten te houden in 2022 is de haat en nijd tussen twee van de beste spelers van het moment. Amerikanen Brooks Koepka en Bryson Dechambeau steken hun minachting voor elkaar niet onder stoelen of banken, wat voor het publiek tot mooie confrontaties leidt.

De twee golfers zijn in alles elkaars tegenpool. Dechambeau golft op kracht, terwijl Koepka vooral een technisch verfijnde speler is. Het is vergelijkbaar met Messi en Ronaldo. Ze zijn allebei waanzinnig, maar op heel verschillende manieren.

Koepka is een golfer die vertrouwt op zijn gevoel, terwijl Dechambeau juist erg wetenschappelijk te werk gaat. Niet voor niets heeft hij de bijnaam 'The Scientist' gekregen. Dechambeau berekent al zijn slagen wiskundig en juist deze benadering was het begin van de rivaliteit tussen de twee spelers.

Omdat Dechambeau alle hoeken van de golfbaan inspecteert en meeneemt in zijn berekeningen, neemt hij soms stukken meer tijd voor een bal dan de gemiddelde PGA-speler. Dit leidt nog wel eens tot irritatie bij zijn concurrenten, zo ook bij Koepka in 2019.

Dechambeau confronteerde de caddie van Koepka en zei dat als Koepka iets te melden had over zijn speelstijl hij dit recht in zijn gezicht moest zeggen. Koepka vond het op zijn beurt ironisch dat Dechambeau dit tegen zijn caddie zei en niet tegen hemzelf. Het begin van een rivaliteit was geboren.

Begin 2020 laaide de ruzie opnieuw op toen Dechambeau tijdens een livestream denigrerende opmerkingen maakte over het lichaam van Koepka. Dechambeau is als power-golfer een stuk gespierder dan veel van zijn concurrenten. Hij zei spottend dat Koepka geen buikspieren had, nadat deze een fotoshoot had gedaan voor het tijdschrift ‘The Body Issue’.

Koepka sloeg terug met een spitsvondige opmerking over het verschil in prijzen tussen de twee. Op het moment had Dechambeau nog geen enkel Major-toernooi gewonnen, terwijl Koepka vier trofeeën van de belangrijkste toernooien in zijn prijzenkast heeft staan. "Ik kom er inderdaad twee tekort voor een sixpack", was het antwoord van Koepka.

In de maanden die volgden deelden de twee constant plaagstootjes uit op social media en de ruzie kwam tot een nieuw hoogtepunt toen Koepka met zijn ogen rollend en een gezicht vol afkeer op camera werd vastgelegd, terwijl Dechambeau langs liep.

De fans begonnen zich ermee te bemoeien en het roepen van 'Brooksy' naar Dechambeau begon een trend te worden. Dechambeau was zichtbaar geïrriteerd hierover, maar Koepka gooide juist extra olie op het vuur door deze fans te trakteren op gratis bier.

De zaak liep zo uit de hand dat de PGA de fans waarschuwden dat ze van het terrein verwijderd zouden worden bij het roepen van 'Brooksy' in de richting van Dechambeau. Op de Ryder Cup, het toernooi tussen de Verenigde Staten en Europa, werden de twee bewust niet in hetzelfde team ingedeeld en ondertussen bleven de twee elkaar op social media op de hak nemen.

Uiteindelijk werd besloten om de vete te beslissen in een rechtstreeks duel. In Las Vegas namen Koepka en Dechambeau het tegen elkaar op in een matchplayduel. De wedstrijd werd groots aangekondigd en het hele spektakel werd live uitgezonden.

Koepka won het rechtstreekse duel en na afloop leek de spanning tussen de twee golfers flink afgenomen te zijn. Ze waren respectvol over elkaars spel en Dechambeau feliciteerde Koepka met de overwinning. Op de vraag of ze nu als vrienden door het leven gingen was het antwoord van beide heren echter duidelijk. "Nee." De kans is dus groot dat de rivaliteit tussen de twee komend jaar opnieuw oplaait.

Strijd om de nummer één-positie

De top van het mondiale golf wordt vandaag de dag gedomineerd door de Amerikanen. Van de top zeven is slechts één golfer niet afkomstig uit de Verenigde Staten. Saillant detail is dat het uitgerekend de nummer één-positie is die door een Europeaan wordt bezet. Jon Rahm uit Spanje is sinds juli 2020 de hoogst aangeschreven golfer van de PGA-ranking.

De beste golfer ter wereld: Jon Rahm Foto: Getty Images

Rahm wordt echter op de hielen gezeten door de jonge Amerikaan Collin Morikawa en het zou zomaar kunnen dat hij ergens in 2022 het stokje overneemt van de Spanjaard. Vorig jaar lagen er al kansen voor Morikawa om Rahm in te halen, maar het lukte steeds net niet om de beslissende klap uit te delen.

Achter de twee koplopers zijn er nog een paar outsiders die hun oog ook op de nummer één positie zullen hebben laten vallen. Nummer drie Dustin Johnson was een tijd lang de beste ter wereld en hij zal zijn plek op de troon terug willen veroveren. Verder zijn ook Patrick Cantlay, Xander Schauffele Justin Thomas en Bryson Dechambeau niet kansloos voor de hoogste positie.

Waar kijk je?

Lukt het Rahm op zijn voorsprong vast te houden? Of wordt hij dit jaar voorbijgestoken door de vele Amerikanen die hem in de nek hijgen? Je ziet het in 2022 allemaal op discovery+ , dat wordt voorzien van Engels commentaar.

