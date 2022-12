The Match

De eerste editie van The Match vond plaats in 2018 toen aartsrivalen Tiger Woods en Phil Mickelson het rechtstreeks tegen elkaar opnamen. Na een spannend gevecht met vier extra holes werd Mickelson de eerste winnaar en een nieuw evenement was geboren.

Ad

Na de eerste editie tussen Woods en Mickelson werd het evenement vooral gericht op het goede doel en entertainment. Bekende American football-spelers uit de NFL zoals Tom Brady en Peyton Manning vormden een team met Woods en Mickelson en er was ruimte voor veel lol op de baan.

Golf Golf | Tiger Woods richt zich op de majors - "Ik heb niet veel over in dat been van mij" 30/11/2022 OM 13:29

De spelers kregen allemaal een oortje en konden zo rechtstreeks praten met de commentatoren en de grappen over en weer waren niet van de lucht. Omdat het evenement geen gevolgen heeft voor de PGA-ranking waren ook de professionele golfers erg ontspannen.

Voor Tiger Woods is het al de derde keer dat hij meedoet aan The Match. Andere golfers die al ervaring hebben zijn Phil Mickelson, Bryson DeChambeau en Brooks Koepka. Deze laatste drie zijn echter overgestapt naar LIV Golf en dus zijn Mcilroy, Spieth en Thomas uitgekozen als nieuwe gezichten van de PGA, ook al is The Match geen officiële wedstrijd van de golfbond.

De opbrengt van The Match zal ten gunste komen van de slachtoffers van de orkaan Ian, die vorig maand veel schade aanbracht in Florida. Bij vorige edities werden vaak meerdere miljoenen dollars opgehaald. De wedstrijd zal dan ook gespeeld worden in Florida op de Pelican Golf Club in Belleair.

Hoe ziet de wedstrijd eruit?

Deze editie van The Match vormen Tiger Woods en Rory Mcilroy een team. Ze nemen het op tegen Justin Thomas en Jordan Spieth. Woods en Mcilroy vormen met hun leeftijden van 46 en 33 jaar het oude team, terwijl Spieth en Thomas met 29 jaar oud de jonkies zijn.

Woods en Mcilroy hebben als team dan ook een prijzenkast om u tegen te zeggen. Tiger Woods won al vijftien Majors en Rory Mcilroy was vier keer de beste op de belangrijkste toernooien. Thomas won twee Majors en Spieth lukte dit drie keer. Met negentien tegen vijf is team Woods/Mcilroy duidelijk in het voordeel.

Dat hoeft echter absoluut niet te betekenen dat Woods en Mcilroy duidelijk favoriet zijn deze zaterdag. Er wordt namelijk niet volgens het traditionele strokeplay gespeeld, maar volgens het Best Ball principe. Dit betekent dat de golfers allemaal de hole spelen met hun eigen bal, maar dat alleen de beste score per team telt.

Als Tiger Woods een double bogey maakt, maar Micilroy maakt een birdie, dan komt er een birdie op de scorekaart van hun team te staan. Vervolgens worden de beste scores van de twee teams met elkaar vergeleken. Als Thomas en Spieth allebei een par maken, dan winnen Woods en Mcilroy deze hole. Hiervoor krijg je een punt. Het is dus niet zo dat alle slagen bij elkaar opgeteld worden. Per hole is één punt te verdienen, hoe groot het verschil in slagen ook is.

In totaal zullen er twaalf holes gespeeld worden. Het eerste team dat zeven punten weet te behalen, is dus de winnaar. Dat betekent niet dat je niet met een lagere score kunt winnen. Holes kunnen uiteraard ook in een gelijkspel eindigen. In dat geval krijgen allebei de teams een half punt. Daarnaast worden er op bepaalde holes nog verschillende andere uitdagingen gespeeld. Er zal een Longest Drive wedstrijd zijn en een Closest to the Pin op een korte par 3.

Hoe fit is Tiger Woods?

Het publiek zal vooral geïnteresseerd zijn in Tiger Woods. Met vijftien gewonnen Majors is de Amerikaanse legende met afstand de meest succesvolle golfer van het viertal. Na het ernstige auto-ongeluk dat hij enkele jaren geleden had, is Woods echter een stuk minder gaan spelen. Zijn laatste toernooi was in juli van dit jaar.

Woods focust zich op enkele toernooien per jaar en houdt zich ook veel bezig met het coachen van zijn zoontje Charlie. Golfliefhebbers zullen reikhalzend uitkijken naar een nieuwe glimp van Woods op de golfbaan. De vraag is hoe vaak dit nog voor gaat komen voordat Woods met pensioen gaat.

Ook dit jaar heeft Woods weer twee heftige operaties moeten ondergaan en dat laat zijn sporen na. Vorige week zou de Amerikaan spelen op de Hero World Challenge op de Bahamas. Vanwege een blessure aan zijn rechtervoet moest hij dit toernooi echter aan zich voorbij laten gaan.

Woods geeft zelf gelukkig aan dat hij klaar is voor The Match. Omdat het geen officieel toernooi is, mogen de spelers gebruik maken van een golfkarretje. "Dat zal heel veel helpen", zo liet Woods weten.

"Ik ben in staat om golfballen te slaan. Justin Thomas heeft gezien hoe ik aan het oefenen was. Spelen met een karretje is een groot verschil. Zo heb ik het thuis ook veel gedaan, toen ik me aan het klaarmaken was voor de Hero World Challenge om te kijken of ik het zou redden. Het lopen is de uitdaging, maar ik kan wel gewoon swings maken", aldus Woods.

De baan

De wedstrijd zal gespeeld worden in Florida op de Pelican Golf Club in Belleair. Deze baan is in 2018 gerenoveerd en haalt zijn inspiratie vooral van de legendarische baan in Augusta waar The Masters worden gespeeld. Het is een par 70 baan die normaal gesproken 6.340 meter lang is.

De vraag is echter hoe de organisatie is omgegaan met het plaatsen van de vlag en teeboxes. Wat de organisatie ook doet, de Pelican Golf Club is geen baan waar 'Big Hitters' erg in het voordeel zijn en dat zal geen toeval zijn.

Waar Tiger Woods vroeger het verst van allemaal sloeg, is dat na de vele operaties zeker niet meer het geval. Daarom is waarschijnlijk gekozen om voor een baan te kiezen waar ook met een mindere afslag nog birdiekansen liggen. het zal dus vooral om het korte spel gaan deze zaterdag.

Waar kijk je?

The Match VII met Tiger Woods, Rory Mcilroy, Justin Thomas en Jordan Spieth wordt live uitgezonden op Eurosport 2. Kijk je liever zonder reclame? Stream The Match dan via discovery+. Schakel in de nacht van zaterdag op zondag in om 01.00 uur om geen slag te missen van dit spektakel.

Golf Golf | The Match live op Eurosport: Tiger Woods & Rory Mcilroy vs Jordan Spieth & Justin Thomas 10/11/2022 OM 15:51