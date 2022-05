The Match

Het concept The Match stamt uit 2018 toen aartsrivalen in het golf Tiger Woods en Phil Mickelson het rechtstreeks tegen elkaar opnamen. Ondanks dat Woods en Mickelson het evenement zeer serieus namen, was er toch ruimte voor een meer ontspannen sfeer dan normaal gesproken het geval was bij golfwedstrijden. De wedstrijd had dan ook geen invloed op de PGA-ranking.

Twee jaar later kreeg The Match een vervolg. De organisatie besloot het concept uit te breiden en gaf beide topgolfers een ploeggenoot van buiten het golf. Tiger Woods kreeg NFL quarterback Peyton Manning als partner en Mickelson werd gekoppeld aan quarterback Tom Brady. Manning en Brady waren in de NFL eveneens aartsrivalen, waardoor het evenement, ondanks dat het voor het goede doel was, een competitieve lading kreeg.

In tegenstelling tot reguliere golftoernooien wordt The Match gespeeld via het format matchplay. Dat betekent dat degene die de hole in het minste slagen speelt een punt krijgt, in plaats van dat het totaal aantal slagen over 18 holes bij elkaar wordt opgeteld. Dit zorgt ervoor dat er meer dan normaal sprake is van een daadwerkelijk duel van man tegen man of duo tegen duo.

Zo zijn er in totaal vijf edities van The Match geweest met onder andere basketballer Steph Curry en NFL quarterback Aaron Rodgers. Ook topgolfers Brooks Koepka en Bryson DeChambeau vochten hun op de golfbaan ontstane ruzie uit in een rechtstreeks duel.

Jong tegen oud

Nu is het dus de beurt aan Brady, Rodgers, Mahomes en Allen om de traditie voort te zetten. Tom Brady en Aaron Rodgers behoren al jarenlang tot de beste quarterbacks van de NFL en zullen over enkele jaren ongetwijfeld in de iconische 'Hall of fame' opgenomen worden.

Rodgers werd vier keer verkozen tot 'Most Valuable Player' van de NFL en won de Super Bowl in 2011. Brady werd drie keer uitgeroepen tot MVP en wist de Super Bowl maar liefst zeven keer in de wacht te slepen. In een eerdere versie van The Match waren Brady (44 jaar oud) en Rodgers (38 jaar oud) nog concurrenten, maar dit keer vormen de veteranen dus een team.

Ze nemen het op tegen twee van de beste jonge quarterbacks uit de NFL. Patrick Mahomes is pas 26 jaar oud, maar heeft nu al een MVP en een Super Bowl op zijn naam staan. Vorig jaar kreeg de jonge superster van de Kansas City Chiefs bovendien het grootste contract in de geschiedenis van de NFL.

Zijn partner Josh Allen is een jaartje jonger en heeft nog geen prijzen op zijn naam geschreven. De quarterback van de Buffalo Bills maakt echter al een paar jaar grote indruk en het lijkt een kwestie van tijd voordat zijn moment onder de zon aanbreekt. Allen en Mahomes zijn de boegbeelden van een nieuwe generatie quarterbacks in de NFL, die niet alleen goed kunnen gooien, maar ook buitengewoon atletisch zijn. Zowel Mahomes als Allen kan de bal mijlenver gooien en ook zijn ze niet te beroerd om de nodige meters met te voet af te leggen met de bal in de hand.

Shamble matchplay in Las Vegas

De wedstrijd wordt gespeeld volgens het principe van shamble matchplay. Dit houdt in dat alle vier de golfers afslaan, waarna per team met de beste bal verder wordt gespeeld. Vanaf dat moment speelt iedereen met zijn eigen bal tot deze in de hole verdwenen is. Vervolgens wordt per team gekeken welke van de twee spelers het als beste gedaan heeft. Deze score telt en wordt vergeleken met de beste score van het andere team om te bepalen wie de hole wint.

In totaal zullen er 12 holes gespeeld worden op The Wynn golfbaan in Las Vegas en er worden kosten nog moeite gespaard. De wedstrijd heeft een aantal grote namen gestrikt als commentatoren. Ernie Johnson, zes keer winnaar van een Emmy, zal als host fungeren. NFL-superster J.J. Watt, NBA-legende Charles Barkley en voormalig topgolfer en Masters winnaar Trevor Immelman zullen de analyse verzorgen. Op de baan zelf zal het verslag komen van Amanda Balionis.

Waar en wanneer kijk je?

The Match begint in de nacht van woensdag 1 juni op donderdag 2 juni om 00:30 uur Nederlandse tijd en wordt live uitgezonden via discovery+. Mis geen moment van dit spectaculaire evenement en sluit snel een abonnement af.

