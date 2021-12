“Ik zal nooit meer voltijds spelen” - Tiger Woods na heftig auto-ongeluk

De golfwereld werd in februari opgeschrikt door het bericht dat Woods in Los Angeles uit de bocht was gevlogen. De topspeler reed veel te snel en belandde buiten de weg. Woods werd met verschillende open beenbreuken naar het ziekenhuis afgevoerd.

Na maanden van stilte verscheen een filmpje op zijn sociale media waar hij golfend te zien is.

Rentree niet uitgesloten

In een interview met Golf Digest geeft de vijftienvoudig major-winnaar aan dat hij een rentree niet uitsluit. “Ik denk dat het haalbaar is dat ik weer ga spelen, nooit meer voltijds, maar dat ik bepaalde toernooien uitkies.”

Ook kijkt Woods terug op zijn periode vlak na het ongeluk. “Op een gegeven moment was de kans groot dat ik het ziekenhuis uit zou lopen met slechts één been,” zei Woods verrassend opgetogen. “Ook wilde ik weten of ik mijn handen nog kon gebruiken. Dus vroeg ik aan mijn vrienden of ze mij ook maar iets konden gooien.”

De revalidatie van de 45-jarige Woods duurt lang en gaat traag. “Ik ben er nog lang niet, ik ben zelfs nog niet op de helft. Mijn spieren en zenuwen in mijn been moeten nog zoveel meer herstellen.”

Rugblessure

Ook speelt zijn rug waaraan hij al vijf keer geopereerd is hem parten. “Wanneer mijn been sterker wordt, begint soms mijn rug weer op te spelen. Het is een zware weg.”

“Na mijn rugoperatie wilde ik opnieuw Mount Everest beklimmen. Ik moest en zou het doen en het lukte me. Voor nu denk ik dat mijn lichaam het niet meer in zich heeft om die berg te beklimmen of om helemaal terug te keren aan de top en daar heb ik vrede mee.”

