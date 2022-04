Het toernooi werd voor het eerst georganiseerd in 1934 onder de naam Augusta National Invitation Tournament op initiatief van Bobby Jones en Clifford Roberts, die het landgoed waar de Augusta National Golfclub gevestigd op is toentertijd kochten voor 70.000 dollar.

In tegenstelling tot de andere drie majors (PGA Championship, The Open Championship en de US-Open) wordt de Masters elk jaar op de Augusta National Golfclub gehouden. Bekende winnaars van het groene jasje zijn onder andere Phil Mickelson en Tiger Woods. Laatstgenoemde doet dit jaar weer mee nadat hij 14 maanden aan de kant stond vanwege een heftig auto-ongeluk.

Voordat de pro's rond het middaguur aan hun eerste ronde beginnen, mogen eerst een aantal Masters-legendes de openingsballen slaan. Al jarenlang zijn Jack Nicklaus en Gary Player, die samen negen keer de Masters wonnen, de honorary starters van The Masters. Elk jaar sluit er een andere beroemde golfer uit het verleden aan bij het tweetal. Dit jaar is dat de Amerikaan Tom Watson, die het toernooi in 1977 en 1981 op zijn naam schreef.

Tradities

Zoals bij vele historische toernooien staat ook de Masters bol van allerlei traditities. Zo wordt op de woensdag voordat het toernooi begint de jaarlijkse Par-3 contest georganiseerd. Traditioneel nodigen de deelnemers aan de wedstrijd familieleden uit om voor hen caddie te zijn, waarbij ze soms toestemming krijgen om namens hen shots te spelen. De Par-3-wedstrijd werd voor het eerst geïntroduceerd in 1960. Sindsdien wordt het traditioneel gespeeld op de woensdag voordat het toernooi begint. De par 3-baan werd gebouwd in 1958. Het is een baan met negen holes, allemaal par-3's.

Op de dinsdag komen alle voorgaande kampioenen bij elkaar voor het 'Champions Dinner', een traditie die al sinds 1952 in ere wordt gehouden. De titelverdediger kiest als gastheer het menu voor het diner. Vaak serveren Masters-kampioenen gerechten uit hun thuisland, bereid door de Masters-kok. Bekende voorbeelden zijn haggis , geserveerd door de Schot Sandy Lyle in 1989 en bobotie, een Zuid-Afrikaans gerecht geserveerd in opdracht Trevor Immelman, de kampioen van 2008. Dit jaar mocht de Japanner Hideki Matsuyama het menu verzinnen en het is dan ook niet gek dat er sushi en andere Japanse gerechten werden geserveerd.

De winnaar van het toernooi krijgt zoals eerder gezegd het groene jasje uitgereikt van de winnaar van de vorige editie. Die uitreiking vindt plaats in de het clubhuis van de Augusta National Golfclub, 'The Butler Cabin.' Aanwezigen bij die uitreiking zijn de winnaar van dat jaar, de winnaar van het jaar daarvoor, de best geklasseerde amateur, Fred Ridley de voorzitter van de Augusta National Golf Club en Jim Nantz, presentator van CBS, de zender die het toernooi in de VS uitzendt. Toen Tiger Woods in 2019 voor de vijfde keer won ging dat er zo aan toe.

Favorieten

Het veld op de PGA-tour ligt dit jaar dichter bij elkaar dan ooit. Zo waren er dit jaar al negen spelers die hun eerste PGA-toernooi wonnen en is het elk toernooi maar weer de vraag of de favorieten zullen thuisgeven of dat er nieuwe kampioenen opstaan.

Om een gedoodverfde favoriet aan te wijzen is daarom ook geen gemakkelijke taak, maar er zijn zeker spelers die de laatste tijd laten zien in uitstekende vorm te verkeren. Zo is Scottie Scheffler dankzij drie toernooizege's in de laatste twee maanden - waaronder een overwinning in het WGC-Dell Technologies Match Play - de nieuwe nummer 1 van de wereld. De Amerikaan, die vorig jaar samen met zijn landgenoten op overtuigende wijze de Ryder Cup heroverde van de Europeanen, lijkt één van kanshebbers voor het groene jasje.

Daarnaast is ook Cameron Smith in de running voor zijn eerste Masters-zege. De Australiër won dit jaar al twee toernooien, waaronder het Players Championship vorige maand. Door die overwinning klom de Smith naar de zesde plek op de wereldranglijst en bovendien sleepte hij een slordige 3.6 miljoen dollar binnen met zijn overwinning. De Australiër hoopt in de voetsporen te treden van landgenoot Adam Scott, die in 2013 het groene jasje uitgereikt kreeg van Bubba Watson, de winnaar van het jaar daarvoor. Smith heeft een prima record op de Masters. Zo eindigde hij tijdens de corona-editie in 2020 als tweede en werd hij bovendien de eerste speler ooit die vier rondes onder de 70 slagen sloeg.

