The Players | Lowry schrijft historie met ace op iconische 17e hole

De Ier staat met name dankzij zijn goede korte spel bekend als een van de meest beste golfers ter wereld. Tijdens de derde ronde van het Players Championship, een van de belangrijkste evenementen van de PGA Tour, sloeg Lowry de ace op de par-drie, 124 meter lange eilandhole, die beschreven staat als "een van de meest iconische holes in golf."

De 34-jarige gebruikte voor zijn perfecte slag een pitching wedge. De bal viel een paar meter voorbij de hole, maar door de spin en de slope van de green rolde de bal hard terug richting de vlag. Gelukkig voor Lowry kroop de bal nog net in het gaatje, waardoor de duizenden fans die langs de kant toekeken uit hun dak gingen.

Hij omhelsde zijn speelpartner en Ryder Cup-teamgenoot Ian Poulter terwijl het publiek uit zijn plaat ging. Nadat hij de bal uit de hole had geplukt, gooide Lowry de bal in het publiek en signeerde deze later.

Tiende ace sinds 1986

Deze fameuze hole, die een haat-liefde verhouding kent met de spelers. Duizenden ballen zijn er in de loop der jaren in het water gevlogen en tientallen scorekaarten zijn verpest door deze onvergeeflijke hole. Door de ongelijke green betekent het dat de bal niet alleen het eiland moet bereiken, teveel spin of een te harde landing kan ervoor zorgen dat de bal alsnog in het water verdwijnt.

Het is de tiende keer sinds 1986 dat er een hole in one wordt geslagen op deze hole. Brad Fabel was de eerste in 1986, en ook bekende namen als Fred Couples en Sergio Garcia wisten het onmogelijke te presteren op de 17e van TPC Sawgrass. De Amerikaan Ryan Moore was in 2019 de laatste speler die een ace sloeg op de par-3 zeventiende.

Zojuist sloeg Viktor Hovland ook een ace op 'The Players.' Op de langere par-3 achtste leverde de Noor de perfecte slag op, waardoor hij van -2 naar -4 in de stand opschoof.

Apotheose op maandag

Door de slechte weersomstandigheden wordt de vierde en laatste ronde vanavond pas afgewerkt, in plaats van op zondag. Op dit moment zijn een aantal spelers al begonnen aan hun vierde ronde. De Indier Anirban Lahiri leidt veld met een score van 9 onder par. Het klassement ligt enorm dicht bij elkaar, en er wordt ook rekening gehouden met een sudden death play-off. De slotfase van het Players Championship is live te streamen via discovery+

