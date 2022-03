Smith begon de vierde ronde met een achterstand van twee slagen maar pakte dankzij vijf birdies in de eerste zes holes al snel de leiding. Net toen de Australiër leek weg te lopen van het veld, kwam er echter wat zand in de motor van de inmiddels vijfvoudig PGA-kampioen. Op hole zeven, acht en negen noteerde Smith een bogey op de scorekaart, waardoor naaste belagers Paul Casey en Anirban Lahiri, die na ronde drie aan de leiding ging, weer aan konden haken.

Smith startte de tweede negen furieus met vier birdies achter elkaar en nam zo weer de leiding over. Dankzij een geweldige tweede negen deed ook voormalig Major-winnaar Keegan Bradley nog even mee om de overwinning, maar dankzij een bogey op de ‘Island Green’ en een bal in het water op de laatste hole gingen de kansen voor de Amerikaan in rook op.

Zowel Casey als Lahiri en Smith speelde geweldig golf op de tweede negen en gaven elkaar geen cadeautjes. Toen de drie aankwamen bij de beroemde en beruchte 17e hole had Smith twee slagen voorsprong op zijn twee naaste belagers. ‘ The Island Green ’ (eilandhole) staat bekend als een hole waar veel potentiële kampioenen hun kansen verspeelden, maar Smith moest daar niets van weten. Dankzij een perfecre slag met zijn ijzer 9 landde hij de bal zo’n anderhalve meter van de pin. Hij zou de birdie maken en vergrootte zijn voorsprong met nog één hole te spelen naar drie slagen.

Onverwacht spannend

Op de gevaarlijke 18e hole, waar een misslag naar links vanwege het water catastrofaal kan zijn, moest Smith zijn zege veilig stellen. Doordat hij in de voorlaatste groep speelde en Lahiri in de laatste groep zat moest hij sowieso afwachten wat de Indiër zou doen op de laatste hole. Smith sloeg zijn bal extreem naar rechts in de bossen, maar dat was geen groot probleem.

Toch kreeg de Australiër het voor elkaar om zijn tweede bal in het water te slaan. Daardoor moest hij een strafslag inleveren en vanaf zo’n 50 meter een up and down voor bogey maken. Lahiri had net als Smith ook een birdie gemaakt op de zeventiende, waardoor de druk op de Australiër toch nog onverwachts groot werd. Dankzij een geweldige chip en een eenvoudige put maakte Smith bogey, wat betekende dat Lahiri een birdie moest maken op de laatste hole.

Dat lukte de Indiër net niet, waardoor Smith de beker en 3,6 miljoen dollar mee naar huis mocht nemen.

