Na een dag lang turnen moest de beslissing komen van de vloeroefening. China had eerder op de dag punten laten liggen op onderdelen waar ze tijdens de kwalificatie nog in uitblonken, zoals op de brug.

Japan en Rusland waren zeer solide gedurende de hele dag en dus moest het laatste onderdeel de beslissing brengen. Dalaloyan, die in april nog zijn achillespees afscheurde, bezweek niet onder de druk.

Rusland, Japan en China stonden zo dicht bij elkaar dat elke tiende cruciaal was. De spanning was dan ook van ieders gezicht af te lezen toen de jury zich beraadde op de te geven scores. Rusland bleek met een totaalscore van 262.500 de nieuwe olympisch kampioen.

Japan volgde met een score van 262.397 en China werd derde met 261.894 punten. Toen de laatste score van de Russen bekend werd, liepen de emoties hoog op. De turners vielen op de grond van geluk en de tranen vloeiden rijkelijk.

