Wat: Handbal (vrouwen)

Waar: Yoyogi National Stadium

Wanneer: Zaterdag 24 juli t/m zondag 8 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Favorieten: Noorwegen, Frankrijk, Nederland

Hoe ging het in Rio?

Voorafgaand aan de Spelen in Rio ging het de Nederlandse handbaldames volledig voor de wind. De equipe van toenmalig bondscoach Henk Groener had vriend en vijand verrast op het WK in 2015, waar het met fris en attractief handbal de finale wist te bereiken. Het succesvol verlopen WK was voor de handbaldames het begin van veel moois. Het team had op het olympisch kwalificatietoernooi in het Franse Metz geen kind aan de concurrentie en won het toernooi, waardoor het zich plaatste voor de Olympische Spelen, de eerste keer in de historie van het Nederlandse dameshandbal

De Spelen zelf waren niet het succes waar de dames wellicht op gehoopt hadden. Met pijn en moeite bereikten de Oranjedames de knock-outfase, waarin het tijdens de halve finale met één doelpunt verschil werd uitgeschakeld door de Fransen. Wat restte was een troostfinale tegen wereldkampioen en angstgegner Noorwegen, die met tien goals verschil kansloos verloren ging: 26-36.

Estavana Polman druipt af na de verloren troostfinale. Op de achtergrond viert het Noorse elftal feest. Foto: Getty Images

Favorieten

De Oranjedames behoren als regerend wereldkampioen zeker tot één van de kanshebbers voor het goud, maar de Fransen en de Noren zijn de absolute favorieten. Een half jaar geleden tijdens het EK in december 2020 stonden beide teams tegen elkaar in de finale, die Noorwegen won met 22-20. Het was alweer de achtste Europese titel voor de Noren, die daarmee hun favorietenrol waarmaakten. Nederland eindigde op het EK als zesde. Het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade kwam niet door de tweede groepsfase, en verloor de wedstrijd om de vijfde plek van Rusland.

Blikvangers

Lois Abbingh, Nycke Groot en keeper Tess Wester zijn doorgaans de meest bepalende speelsters bij de Oranjedames, maar ook Laura van der Heijden, Debbie Bont, Danick Snelder en hoekspeelster Angela Malestein zijn eigenlijk onmisbaar voor het Nederlands team. Samen veroverden ze zilver bij het WK in 2015, brons en zilver op de EK's van 2016 en 2018, en goud op het WK in 2019.

Voor een aantal speelsters worden de Spelen in Tokio hun laatste kunstje. Speelsters als Danick Snelder en Nycke Groot zijn de dertig al gepasseerd en dus moeten er na de Spelen nieuwe sterren opstaan om Nederland naar nieuwe hoogtes te leiden. Van jonge speelsters als Bo van Wetering, Merel Freriks en Rinka Duijndam wordt veel verwacht, maar of ze dezelfde hoogtes kunnen bereiken als deze generatie valt nog te bezien.

Estavana Polman is niet van de partij in Tokio. De Arnhemse is herstellende van een gescheurde kruisband en de Spelen komen veel te vroeg voor de 28-jarige sterspeelster van het Nederlands team. In juni van dit jaar maakte ze haar besluit bekend op haar Instagram-kanaal.

Schema Nederlandse vrouwen (Nederlandse tijd)

Voor de volle twee weken kun je genieten van handbal op de Olympische Spelen. De Oranjedames zitten in poule A met gastland Japan, Zuid-Korea, Montenegro, Angola en Noorwegen. De beste vier landen van beide poules plaatsen zich voor de kwartfinales. Hieronder zetten we alle wedstrijden van het Nederlandse team voor je op een rijtje!

Zondag 25 juli Nederland - Japan (02:00 uur)

Dinsdag 27 juli Zuid-Korea - Nederland (09:15 uur)

Donderdag 29 juli Nederland - Angola (02:00 uur)

Zaterdag 31 juli Noorwegen - Nederland (14:30 uur)

Maandag 2 augustus Nederland - Montenegro (12:30 uuur)

Mochten de Oranjedames de poule doorkomen, dan spelen ze sowieso op woensdag 4 augustus hun kwartfinalewedstrijd. Op vrijdag 6 augustus worden de halve finales afgewerkt en de finale en troostfinale worden gespeeld op zondag 8 augustus. Op deze pagina kun je het hele schema nog eens rustig doorlezen.

WAAR KIJK JE?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.