Nederland begon bijzonder fel en gretig aan het duel. Binnen een mum van tijd stond er een 8-2 stand op het scorebord en was het beslissende gat geslagen. Dat Nederland zo snel uit kon lopen was mede te danken aan een uitstekend keepende Tess Wester. De Nederlandse keepster hield een aantal ballen op indrukwekkende wijze uit het doel en pakte ook de eerste 7-meter die Nederland tegen kreeg. Bij rust had de Nederlandse ploeg de wedstrijd dusdanig onder controle dat reservekeepster Rinka Doorduijn de tweede helft in het doel mocht staan.

De openingswedstrijd betekende ook de rentree van Nycke Groot. Groot stopte in 2019 met haar internationale carrière, waardoor ze dat jaar geen wereldkampioen werd met de ploeg. Voor deze Olympische Spelen keerde Groot terug, vooral vanwege de blessure van Estavana Polman. De comeback van Groot verliep naar wens. Met name in de tweede helft waren er flitsen te zien van de oude Nycke Groot, die op haar hoogtepunt bij de allerbeste handbalsters ter wereld hoorde. Nederland speelt dinsdagochtend de tweede wedstrijd van het toernooi. Zuid-Korea is dan de tegenstander.

