Nederland was al geplaatst voor de kwartfinale en dus is deze nederlaag tijdens Tokyo 2020 zeker geen ramp. Toch wilden de dames maar wat graag winnen. Niet alleen de eer stond op het spel, maar ook de tegenstander in de kwartfinale is afhankelijk van de positie in de groep. Nederland ligt nu op koers voor een tweede plaats. In dat geval zou de nummer drie van poule B de tegenstander zijn.

Nederland en Noorwegen vochten al vele gevechten uit de afgelopen jaren en ook nu was het dus spannend. Noorwegen nam meerdere keren een klein beetje afstand van Nederland, maar telkens wist de ploeg van Mayonnade zich terug te knokken. Inger Smits was met zeven goals de meest bepalende speelster van de dag. Smits staat al jaren bekend als groot talent en lijkt die belofte nu in te gaan lossen.

Nederland speelt maandag de laatste wedstrijd in de groep. Montenegro is de tegenstander en daarna beginnen de kwartfinales.

