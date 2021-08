De Nederlandse vrouwen speelden een goede eerste helft. De eerste veertien minuten gingen gelijk op tot een stand van 7-7, daarna wisten de Oranjevrouwen langzaam de voorsprong te vergroten. Na dertig minuten stond het scorebord op 17-12 in het voordeel van Nederland. De statistieken gaven aan hoe sterk Nederland speelde in de eerste helft. Twee van de drie pogingen gingen raak.

Tweede helft

Het begin van de tweede helft was ook voor de vrouwen van Emmanuel Mayonnade. Na 45 minuten was de stand 24-16. Maar met nog vijftien minuten op de klok vond Montenegro het ritme en wist het in slechts tien minuten de achterstand te verkleinen tot twee doelpunten. Montenegro verkleinde achterstand zelfs nog tot een doelpuntje, maar het was niet genoeg om er een gelijkspel uit te slepen. Na een uur spelen stond de stand van 30-29 op het scorebord.

Tokio 2020 Tokio 2020 - Spain - Argentina - Handbal – Olympische hoogtepunten GISTEREN OM 10:40

Volgende ronde

Van de eerste vier wedstrijden won Nederland er drie. De handbalvrouwen verloren alleen met 27-29 van angstgegner Noorwegen. Door de gewonnen slotwedstrijd is duidelijk geworden dat Nederland als tweede eindigt in groep A. Dai betekent dat het sterke Frankrijk de tegenstander is in de kwartfinale.

Frankrijk is achter het Russisch Olympisch Comité en de Zweedse dames de nummer drie van groep B.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen . Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Eens te meer delven handbaldames onderspit tegen Noorwegen GISTEREN OM 15:25