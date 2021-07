De handbalsters speelden vrijuit en dat maakte de wedstrijd bijzonder aantrekkelijk om naar te kijken. Er vielen meerdere fraaie doelpunten met een aantal lobjes als hoogtepunten. Sterker nog, er werd door beide ploegen samen een olympisch record aan gemaakte doelpunten neergezet.

Tess Wester liet wederom zien goed in vorm te zijn en hoefde de wedstrijd opnieuw niet uit te spelen. Reservekeepster Doorduijn mocht in de tweede helft de nodige minuten maken. Lois Abbingh was met zes doelpunten de meest productieve speelster aan Nederlandse kant. Bekijk hieronder enkele hoogtepunten.

Tokyo 2020 | Overzicht dag 4 Nederland op de Olympische Spelen

Tokio 2020 Tokio 2020 - France - Hungary - Handbal – Olympische hoogtepunten GISTEREN OM 19:10

Nederland is hard op weg naar een plek in de kwartfinale. De beste vier landen van de groep van zes gaan door en Nederland won de eerste twee wedstrijden. Dit betekent echter niet dat het restant van de groep onbelangrijk is.

Hoe hoger je eindigt in de poule, hoe kleiner de kans is dat je in de kwartfinale direct een sterke tegenstander treft. De volgende wedstrijd van Nederland wordt in de nacht van woensdag op donderdag gespeeld. Angola is dan om 02:00 uur de tegenstander.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Handbalsters beginnen met klinkende zege op Japan aan Olympische Spelen GISTEREN OM 15:08