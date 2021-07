Wat moet je weten?



Den Bosch is met acht speelsters hofleverancier van de 21-koppige olympische selectie die bondscoach Allyson Annan heeft samengesteld. In de selectie zijn kopstukken als Frédérique Matla, Eva de Goede en Caia van Maasakker opgenomen. Het is nog onzeker of steunpilaren Xan de Waard en Lidewij Welten op tijd fit zijn voor de Spelen. De twee speelsters komen terug van een blessure en maakten geen deel uit van de selectie voor het Europees Kampioenschap in juni. Zij reizen af naar Tokio, maar kunnen vlak voor het toernooi nog vervangen worden door reserves. Strafcornerspecialist Ireen van den Assem zal niet in actie komen deze Spelen. Een ernstige spierblessure zet een streep door haar plannen. Haar plek wordt ingenomen door reserve Sanne Koolen.

Wat: Hockey (vrouwen)

Waar: Oi Seaside Park

Wanneer: 24 juli - 8 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Favorieten: Nederland, Argentinië, België

Aan het olympische toernooi doen twaalf verschillende landen mee. De landen zijn verdeeld over twee poules met ieder zes landen. De beste vier landen van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. Vanaf deze wedstrijd gaat het toernooi in een knock-outsysteem verder.

Favorieten





Nederland gaat als absolute topfavoriet naar Tokio. In de jaren tussen Rio en Tokio werd geen enkel eindtoernooi verloren. Sinds 2012 voeren de hockeydames onafgebroken de wereldranglijst aan. De laatst verloren wedstrijd op een toernooi dateert van februari 2020 toen de Nederlandse ploeg in Argentinië met 2-0 van de thuisploeg verloor in de Hockey Pro League.

Onduidelijk is welke ploegen het Nederland moeilijk kunnen maken. Traditioneel sterke teams als Argentinië en regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië hebben de laatste jaren sterk in kwaliteit moeten inboeten. Op het wereldkampioenschap in 2018 eindigden de twee landen respectievelijk als zevende en zesde. Toch blijven dit landen die niet onderschat mogen worden. Op het WK van 2018 verraste Ierland met een finaleplaats. De Ierse ploeg eindigde het afgelopen EK als zesde, waardoor de vraag oprijst of het succesvolle WK een eenmalige uitschieter was.

Kansen zijn er ook voor de Belgische ploeg. De Belgen die nog ontbraken op de Spelen van Rio werden op het Europees Kampioenschap recent nog tweede. Andere landen die niet uitgevlakt mogen worden zijn Duitsland en Australië. De nummer drie en vier van de wereldranglijst doen er alles aan om met een medaille thuis te komen.



Hoewel Nederland als favoriet te boek staat voor dit toernooi moet de ploeg uitkijken voor het scenario van 2016. Ook toen was Nederland de te kloppen ploeg, maar bleek Groot-Brittannië uiteindelijk te sterk in de finale.









Schema Nederlandse vrouwen (Nederlandse tijd)

Zaterdag 24 juli Nederland - India (13:45 uur)

Maandag 26 juli Nederland - Ierland (03:00 uur)

Woensdag 28 juli Nederland - Zuid-Afrika (02:30 uur)

Donderdag 29 juli Groot-Brittannië - Nederland (12:00 uur)

Zaterdag 31 juli Duitsland - Nederland (11:30 uur)

