Het Nederlandse hockeyteam is op de laatste toernooien vaak het team van net niet gebleken. Telkens weer gingen de hockeyers als medaillekandidaten naar een toernooi om uiteindelijk terug te keren zonder gouden medaille. Tot de collectie ereplaatsen behoren twee tweede plaatsen op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2014, een tweede plaats op de Spelen in 2012 en een vierde plaats in 2016. Met het vertrouwen van het gewonnen Europees kampioenschap eerder dit jaar gaat Nederland op jacht naar de felbegeerde titel.

Wat: Hockey (mannen)

Waar: Oi Seaside Park

Wanneer: 24 juli – 8 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Favorieten: Australië, Argentinië, België, Nederland

De Nederlandse selectie bestaat uit veel ervaren mannen. Atleten als Billy Bakker, Robert Kemperman, Mink van der Weerden en Sander de Wijn gaan op voor hun derde Olympische Spelen. Voor Jeroen Hertzberger zal Tokyo 2020 zelfs de vierde Spelen zijn. Jonge mannen als Jonas de Geus en Jorrit Croon hebben met meer dan tachtig gespeelde interlands ook genoeg ervaring. Als de hockeyers willen oogsten is dit het moment. De Europese kampioenschappen eerder dit jaar in Amstelveen waren een goede generale repetitie voor het Nederlandse team. Nederland wist de titel te winnen door, weliswaar in shoot-outs, te winnen van zowel België en Duitsland.

Tokio 2020 Tokyo 2020 : Argentina win Men's hockey gold in 2016 9 UUR GELEDEN

Aan het toernooi zullen twaalf landen deelnemen. De landen zijn verdeeld over twee verschillende groepen met zes ploegen. De beste vier landen van de twee poules kwalificeren zich voor de kwartfinales. Vanaf die wedstrijd zal het toernooi verder gespeeld worden in een knock-outsysteem.

Favorieten



In tegenstelling tot het vrouwentoernooi waar de Nederlandse vrouwen de torenhoge favorieten zijn voor de titel, ligt het mannentoernooi wijd open. Dit komt goed naar voren in het feit dat de laatste vier grote toernooien nooit dezelfde winnaar hadden. Zowel Duitsland, Australië, Argentinië en België wonnen de afgelopen negen jaar een mondiale of olympische titel. Naast Nederland hoort ook India in dit rijtje favorieten thuis. De Indiërs vielen de laatste jaren buiten de prijzen, maar lijken met attractief spel steeds nadrukkelijker aan te kloppen voor eremetaal.

Tokyo 2020 : Argentina win Men's hockey gold in 2016

Schema Nederlandse mannen (Nederlandse Tijd)

Zaterdag 24 juli Nederland-België (04:45 uur)

Zondag 25 juli Zuid-Afrika – Nederland (14:15 uur)

Dinsdag 27 juli Nederland – Canada (13:45 uur)

Donderdag 29 juli Nederland – Groot-Britannië (05:15 uur)

Vrijdag 30 juli Duitsland – Nederland (13:45 uur)

Waar kijk je?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.