Een terechte finale als je kijkt naar de resultaten van de groepswedstrijden. Beide ploegen waren de sterkste in hun poules. Op weg naar de finale versloeg Australië in de kwartfinale Nederland aan de hand van strafcorners. In de halve finale was Duitsland het slachtoffer (3-1). België was in de kwartfinale te sterk voor Spanje (3-1) en bereikten de finale door te winnen van India (5-2). Vorig jaar stonden de landen in de Hockey Pro League ook tegenover elkaar, daarin was België te sterk met 4-2.

Hockey finale Belgie Foto: Eurosport

Eerste helft

Tokio 2020 Tokyo 2020 | “Ik kan niet wachten om de finale te spelen - Verschoor wil meer GISTEREN OM 07:58

De Australiërs wisten in het eerste kwart geen echte kans te creëren. Ook de Belgen wisten niet heel veel gevaar te stichten en bleven op twee kansen staan, waar geen doelpunt uit kwam. Daardoor was de stand na vijftien minuten 0-0.

Na twee minuten in het tweede kwart, kreeg Cedric Charlier een kans, maar ook deze ging niet raak. De Belgische ploeg, die in het thuisland op handen gedragen wordt, had graag voor een vol stadion gespeeld. Voor de mannen van hoofdcoach Craig Fulton, was het dan ook zeker een nadeel dat er geen publiek bij mocht zijn.

In de tiende minuut kreeg België de eerste strafcorner toegekend door scheidsrechter Coen van Bunge, na een shoot van Beltz. Het eerste ‘ foutje’ in de Australische verdediging in de olympische finale, maar de Belgen konden er geen gebruik van maken. Er kwam nog een herkansing, maar ook hier lukte het Alexander Hendrickx niet om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Pas met nog drie minuten op de klok konden de Australiërs een beetje druk zetten rond de cirkel van de tegenstander. Hoewel de Belgen in de eerste helft het meeste aanspraak maakte op de voorsprong, stond er een 0-0 op het scorebord aan het eind van de eerst helft.

Hockey finale australie Foto: Eurosport

Tweede helft

Het plan voor de tweede helft leek duidelijk voor de Belgen; hetzelfde blijven doen als in de eerste twee kwarten. En dat bleek ook na anderhalve minuut. Florent van Aubel tikte de bal voor de Australische keeper iets omhoog, waarna van Aubel de bal vervolgens binnen kon tikken en de Red Lions op voorsprong zette.

Het doelpunt gaf de Belgen nog meer zelfvertrouwen, waardoor het team nog meer in de aanval probeerde te gaan en de Australiërs nog meer onder druk zette. Andrew Charter, keeper aan Australische kant, was nog een aantal keer nodig om de achterstand van de Ozzies niet verder op te laten lopen.

Australië hervond zichzelf en ging in de aanval om op gelijke hoogte te komen. In de elfde minuut mistte Flynn Ogilvie een grote kans en ook de strafcorner die een minuut later werd toegekend aan het team ging niet raak. Keeper Vincent Vanasch behoedde het team van een tegendoelpunt.

In het vierde kwart wisten de Australiërs binnen drie minuten op gelijke hoogte te komen. Tom Wickham zorgde voor de 1-1, door een hoge bal er prachtig in te werken. Het tempo ging na het doelpunt bij beide ploegen omhoog. Het leverde nog een aantal kansen om maar de eindstand bleef op 1-1. Shoot-outs moesten bepalen wie zich tot olympisch kampioen mocht kronen.

Shootouts

De eerste shootout van Australië ging mis door een redding van Vanash. België pakte de voorsprong door de eerste wel raak te schieten. De tweede van Australische stick ging wel raak. Na drie shoot-outs stond het weer gelijk door de misser van Denayer. Na twee Australische missers leek de zege naar Belgen te gaan. De videoscheidsrechter bepaalde echter dat keeper Vanasch een overtreding had begaan en de shoot-out opnieuw genomen moest worden. Ook deze belandde niet in het doel, waarna Alexander Hendricx de winnende maakte.

De winst van België betekende een verbetering van de laatste Spelen in Rio de Janeiro. België verloor in de finale van Argentinië met 4-2.

Hockeyfinale Australie - belgie Foto: Eurosport

Belangrijkste man van België

De belangrijkste man van dit olympisch toernooi aan Belgische kant was Alexander Hendrickx. De Belg is gezegend met een enorm harde strafcorner en strafbal en wist dit in Tokyo al veertien keer het net te vinden. Als hij in de finale drie keer trefzeker was geweest had hij het oude record, van de Nederlandse Ties Kruize, van 17 doelpunten kunnen evenaren.

Hoewel hij deze wedstrijd niet aan zijn doelsaldo heeft kunnen werken was hij opnieuw belangrijk, door vele onderscheppingen en natuurlijk zijn winnende shoot-out.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Nederlandse hockeydames overtuigend naar finale GISTEREN OM 06:21