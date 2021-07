Groot-Brittanië was beter in het eerste kwart, maar het was Nederland die in de 22e minuut de score opende. Een mooie goal van Thierry Brinkman, maar net zoals de andere wedstrijden tot nu toe leek Nederland nog niet in vorm te zijn. De discussie tussen keeper Pirmin Blaak en aanvoerder Billy Bakker, die het duidelijk niet met elkaar eens waren, is misschien wel het meest typerend voor het toernooi dat Nederland tot nu toe speelt.

Nederland kwam beter in de wedstrijd en kwam vlak na rust op een 2-0 voorsprong. Jip Janssen pushtte raak uit een strafcorner, de eerste goal uit een corner tijdens de Olympische Spelen Tokyo 2020. Oranje had tot dit moment 13 corners op rij gemist.

Oranje geeft voorsprong uit handen

Even leek het alsof de Nederlandse mannen iets meer in het ritme kwamen. Seve van Ass was nog dicht bij de 3-0, maar raakte de paal. Maar het waren de Britten die 10 minuten voor tijd de aansluitingstreffer scoorden en de spanning terugbrachten in de wedstrijd.

Groot-Brittannië bleef aandringen en beloonde zichzelf 3 minuten voor tijd met de gelijkmaker uit een strafcorner.

Nederland kreeg in de slotminuut nog een strafcorner, die resulteerden in nog drie corners. Met de laatste corner zat het geluk ook niet aan de Nederlandse zijde, Jip Janssen raakte de paal. Ondanks dat Nederland de goede vorm nog niet heeft gevonden, lieten de mannen vandaag met vlagen goed spel zien. Nederland is in ieder geval al zeker van een kwartfinale plek, de eerste vier gaan namelijk door naar de knock-out fase. Oranje speelt morgen (vrijdag) de laatste poulewedstrijd tegen Duitsland.

