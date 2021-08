Eenzijdig beeld

Al snel leken de hockeydames hun opponent duidelijk te willen maken dat er dit keer niets te halen viel. De Nederlanders bekrachtigden die dominantie in het tweede kwart, toen Felice Albers de 1-0 binnen sloeg door de benen van de Britse keepster. Een paar tellen later was het alweer raak voor de regerend wereldkampioen. Vanaf rechts kwam de bal bij Marloes Keetels in de cirkel, die geen seconde aarzelde en de bal buiten bereik van de keepster in de verre hoek binnensloeg.

De hockeyvrouwen vieren de 2-0 van Marloes Keetels Foto: Getty Images

Het verweer van de Britten was na die twee goals van Nederland gebroken. De dames liepen in het derde kwart dankzij goals van Verschoor en wederom Albers eenvoudig uit naar een 4-0 voorsprong. Groot-Brittannië deed daarna wat terug dankzij een benutte strafcorner, maar meer dan een eretreffer was het niet. In het laatste kwart bepaalde sterspeelster Frederique Matla de eindstand op 5-1, en zo plaatste de Nederlandse hockeydames zich voor de vierde olympische finale op rij.

Argentinie of India

De tegenstander van onze hockeyvrouwen zal vanmiddag bekend worden, want dan spelen Argentinië en India hun halve finale in Tokio. Dat de Indiase vrouwen in de halve finale staan mag een stunt genoemd worden, want in de kwartfinale versloeg het team van de Nederlandse coach Sjoerd Marijne topland Australië met 1-0.

