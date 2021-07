De start van Nederland was desastreus. Binnen twintig minuten keek het tegen een 3-0 achterstand aan. Mustaphaa Cassiem maakte na één minuut al de 1-0 door handig weg te draaien bij Joep de Mol. Daarna maakte Abdud Cassiem de tweede treffer, op aangeven van Nicholas Ntuli. Na de derde treffer van Tevin Kok oogden de hockeyheren aangeslagen en leek een enorme stunt in de maak.

Terug in de wedstrijd

Hoewel Oranje nog altijd niet zijn beste spel liet zien, draaide de wedstrijd wel steeds meer de goede kant op. Na een half uur was de marge slechts nog één. Mirco Pruyser maakte met een harde backhand de eerste Nederlandse treffer. Even later frommelde Thijs van Dam de 3-2 binnen op een moment dat Oranje met een man meer op het veld stond.



In het derde kwart maakte Nederland de zo gewenste gelijkmaker. Nadat Jeroen Hertzberger een strafbal had verprutst, werd het 3-3 dankzij Thierry Brinkman. Waar iedereen verwachtte dat Nederland daarna door zou drukken, was Zuid-Afrika dicht bij een nieuwe voorsprong. Abdud Cassiem kreeg een levensgrote kans, maar in plaats van afgeven op zijn vrijstaande medespeler schoof hij de bal op de baal. Het bleek het keerpunt in de wedstrijd.

Beslissing in vierde kwart

In het vierde kwart zette Nederland het kwaliteitsverschil dan eindelijk om in een positieve score tegen de zichtbaar vermoeide Zuid-Afrikanen. Dankzij een benutte strafbal van Mink van Weerden en de tweede treffer van Pruyser werd het uiteindelijk 5-3.

Dinsdag spelen de hockeyheren hun derde groepswedstrijd. Om 13:45 uur is Canada, dat zaterdag met 7-1 van Duitsland verloor, de tegenstander.

