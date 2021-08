De hockeyfinale was een herhaling van de olympische finale in 2012. In Londen stonden Nederland en Argentinië ook al tegen elkaar in de finale. Nederland kwam in het eerste kwart goed uit de startblokken. Een strafcorner van Caia van Maasacker belandde op de lat. Er vielen geen doelpunten in het eerste kwart.

Laura Nunnink was in de negentiende minuut dichtbij een doelpunt. Met een knappe beweging kreeg ze een schietkans voor het doel van de Argentijnse keepster Succi. Nunnink schoot de bal echter voorlangs de goal. Even later was het wel raak voor Nederland. Federique Matla nam een strafcorner die via een tip-in van Margot van Geffen in het Argentijnse doel eindigde.

Na de openingstreffer stopte de ploeg van Alyson Annan niet met scoren. Caia van Maasakker vond in haar laatste wedstrijd via een strafcorner het doel. Drie minuten later was het weer raak voor van Maasakker. De strafcornerspecialist was nog niet op stoom gekomen dit toernooi, maar in de belangrijkste wedstrijd stond de routinier er weer.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Hockeyvrouwen brengen goud in stijl terug naar Nederland EEN UUR GELEDEN

Argentinië deed meteen wat terug via een strafcorner van Agustina Gorzelany. De bal ging ongelukkig door de benen van keeper Josine Koning. Door het doelpunt kon Nederland niet in de rust al feestvieren.

In het derde kwart werden door beide ploegen niet veel kansen gecreeerd. Het meest dichtbij een doelpunt was Maria Verschoor die zichzelf vrij speelde voor de keeper. De aanvalster van Amsterdam kon de Argentijnse keepster echter niet verschalken. In het vierde kwart kreeg Nederland twee strafcorners tegen, maar kwam niet meer in de problemen.

Tokio 2020 Tokio 2020 - Great Britain - India - Hockey - Women's Bronze Medal – Olympische hoogtepunten 9 UUR GELEDEN