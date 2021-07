De wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Team GB was een herhaling van de finale in Rio, die uiteindelijk verloren ging na shoot-outs. Ook deze keer hadden oranjedames veel moeite met het Britse team, maar trok het dit keer wel aan het langste eind. Nadat de video referee Nederland een strafbal had gegeven, was het Matla die onberispelijk raak schoot. Ondanks een baklading aan strafcorners kon Nederland de voorsprong vasthoude, al waren daar bloed, zweet en tranen voor nodig.

De hockeydames spelen op zaterdag hun laatste poulewedstrijd tegen Duitsland.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Hockeyvrouwen winnen nipt van Britten EEN UUR GELEDEN

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Groot-Brittannië in slotfase langzij Nederlandse hockeymannen 7 UUR GELEDEN