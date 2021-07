Nederland had de wedstrijd van begin tot eind onder controle en drukte dat ook direct uit in de score. Na het eerste kwart stond het al 2-0 voor Nederland. Frédérique Matla opende de score uit een strafcorner en Lidewij Welten maakte de 2-0 na een schitterende aanval.

In het tweede kwart kwam Duitsland ineens terug in de wedstrijd. Sonja Zimmermann pushte een strafcorner door de benen van keepster Josine Koning en zette daarmee een 2-1 stand op het scorebord.

Handige aanname

Tokio 2020 Tokyo 2020 | hockey - samenvatting Nederland - Duitsland EEN DAG GELEDEN

De gelijkmaker zat er echter niet in voor de Duitsers en vlak voor tijd gooide Matla de wedstrijd in het slot. Met een handige aanname zette zij de Duitse keepster op het verkeerde been en tikte haar tweede goal van de dag binnen.

Nederland treft in de kwartfinale de nummer vier van de andere poule. Dit zijn de vrouwen uit Nieuw-Zeeland. Deze wedstrijd staat aanstaande maandag op het programma.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Slechte vorm hockeyers zet voort, Nederland verliest van Duitsland GISTEREN OM 13:19