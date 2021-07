Deze boodschap leken de hockeyers goed begrepen te hebben. Nederland schoot uit de startblokken en na nog geen minuut spelen was het al 1-0. Billy Bakker kreeg de bal in een volle cirkel voor zijn backhand en haalde uit. Hij raakte de bal niet helemaal goed, maar toch verraste hij de Canadese doelman Kindler. In de vorige wedstrijd tegen België was Kindler nog uitblinker, maar vandaag was hij meteen verantwoordelijk voor de eerste tegengoal. Het schot van Bakker sloeg via de handschoen van Kindler en de paal binnen en Nederland had een droomstart.

Enkele minuten later maakte Thierry Brinkman er met een hard backhandschot in de korte hoek 2-0 van en leek een monsterscore in de maak. Dit bleek echter te voorbarig. Nederland verslapte wat en dankzij gepruts in de verdediging kon Canada terugkomen in de wedstrijd. Het werd 2-1 door een goal van Burns Wallace. Nederland is het hele toernooi al ontzettend kwetsbaar verdedigend en die problemen zijn duidelijk nog nooit verholpen.

Leeg doel

Net toen je na de 3-1 dacht dat de hockeyers eens een regelmatige overwinning gingen boeken, werd het toch weer billenknijpen. De eerste interlandtreffer van Joep de Mol kon niet lang gevierd worden, vanwege de 3-2 gemaakt met een Canadese stick. Aangezien het toch al een beetje vierkant loopt allemaal met de hockeyers, voelde je onzekerheid in de ploeg sluipen.

Het werd serieus spannend in de slotfase, maar Oranje bleef bij de les en kon profiteren van een slappe pass tussen de Canadezen onderling. Het doel was inmiddels verlaten in de jacht op een puntje, waarna Mirco Pruyser de beslissende treffer kon maken. De aanname verliep nog wat moeizaam. Daarna was het echt een koud kunstje om de bal over de lijn te slaan.

De hockeymannen komen donderdag opnieuw in actie tijdens hun volgende groepswedstrijd. Dan is Groot-Brittannië de tegenstander.

