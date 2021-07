De Oranje-dames zijn de grote favoriet voor de gouden medaille en India zal zich van tevoren hier zeker op in hebben gesteld. Onder leiding van de Nederlander Sjoerd Marijne, in het verleden bondscoach van de Nederlandse dames, had zijn team goed voorbereid op de equipe van Alyson Annan. Maar het Nederlands elftal heeft niet voor niets sinds 2017 onder andere drie EK's en een WK gewonnen.

Albers debuteert op Spelen met doelpunt

Het kostte de 21-jarige Felice Albers slechts zes minuten om bij haar olympisch debuut tot scoren te komen. Margot van Geffen gaf de bal voor en Albers stond als een ware spits bij de tweede paal om de doorgeschoten voorzet in te tikken.

Velen hadden verwacht dat dit het startsignaal zou zijn van een doelpuntenfestijn, maar India zorgde ervoor dat het geen makkelijke eerste helft werd voor Oranje. Toch was het een verrassing te noemen, ook voor de coach Sjoerd Marijne die op dat moment op zijn laptop keek, dat India de 1-1 scoorde. Het was een gelijkmaker waar Josine Koning, de keepster van het Nederlandse elftal en landskampioen Den Bosch, nog wel van zal balen. De keepster kreeg tijdens het reguliere seizoen maar één doelpunt tegen in 22 wedstrijden en heeft zichzelf bewezen als een wereldkeeper maar ,ze zag er bij het doelpunt niet helemaal goed uit.

Ondanks vier strafcorners voor Nederland en een overwicht in de eerste helft lukte het niet om voor rust nog een doelpunt te scoren. Na rust was Nederland extra gebrand om zich te bewijzen.

Nederland loopt uit na rust

Bij de eerstvolgende corner na rust was het gelijk raak. Deze keer geen directe sleeppush, maar een pass richting Margot van Geffen, die bij de 1-0 nog de assist gaf. De 2-1 was precies wat Oranje nodig had en binnen enkele minuten liepen de dames uit naar een 4-1 voorsprong.

Tien minuten na de 2-1 kwam Nederland gevaarlijk de cirkel binnen via de achterlijn en was het weer Felice Albers die op de goede plek stond. De spits betaalde daarmee gelijk het vertrouwen uit dat Alyson Annan haar gaf door Albers enigszins tegen de verwachtingen in mee te nemen naar Tokio.

Nog in het derde kwart zorgde Frédérique Matla voor de 4-1 door de keepster van India met een backhandschot te verrassen in de korte hoek. In het derde kwart was de orde daarmee volledig hersteld en liet Nederland zien waarom het topfavoriet voor de eindzege is.

In het vierde kwart was het slotakkoord voor Caia van Maasakker, de strafcornerspecialist van het Nederlands elftal die na de Spelen een punt achter haar carrière zet. Een fijne opsteker voor Van Maasakker, nadat het in de eerste helft niet was gelukt om te scoren.

