Geheel verdiend was de zege van India niet te noemen. Tegenover die ene benutte strafcorner van de Indiase ploeg stonden namelijk negen gemiste Australische pogingen. Bijzonder knap van de ploeg van de Nederlandse coach Sjoerd Marijne is het natuurlijk wel.

UNIEKE PRESTATIE

De Indiase hockeydames bereikten nog nooit de halve finale op de Olympische Spelen en ook nu lag dat zeker niet in lijn der verwachting. Australië is de nummer twee van de wereld, won dus alle vijf de duels in de groepsfase en incasseerde zelfs nog maar één tegentreffer dit toernooi.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Indiase hockeyvrouwen stunten met zege op Australië 2 UUR GELEDEN

De eliminatie van de Australiërs betekent goed nieuws voor de Nederlandse hockeysters. Hiermee is namelijk een van hun belangrijkste concurrenten uitgeschakeld. Nederland hockeyt later vandaag zelf haar eigen kwartfinaleduel. Om 11:30 uur nemen zij het in het Oi Hockey Stadium op tegen Nieuw-Zeeland.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Hockeymannen al vroeg knock-out na nederlaag via shoot-outs tegen Australië GISTEREN OM 05:39