De hele wedstrijd was het Duitse elftal sterker dan dat van Nederland. Nederland kon nauwelijks tot het doel van de Duitse doelman Stadler komen. Het leeuwendeel van het spel vond plaats voor of in de Nederlandse cirkel. Het was Niklas Wellen die in de tiende minuut Duitsland met een makkelijke tip-in op voorsprong zette.

Na de rust ging Duitsland door met domineren. Het was uiteindelijk Constantin Staib die Duitsland op een 2-0 voorsprong zette. Weer was het een tip-in vlak voor het doel van Pirmin Blaak. Na de 2-0 was de gifbeker nog niet leeg voor de hockeyers. Herzbruch schoot de 3-0 binnen.

Nederland kon de pijn iets verzachten door een doelpunt van Jeroen Hertzberger in de 57e minuut, maar de zege kon de Duitsers niet meer ontgaan. Eerder dit jaar won Nederland nog van Duitsland in de EK-finale.

In deze wedstrijd scoorde Nederland met een paar seconden op de klok de gelijkmaker en won Nederland in shoot-outs. Nederland verloor eerder dit toernooi ook al van België. Het is nog niet bekend tegen welke tegenstander Nederland zondag in de kwartfinale speelt.

