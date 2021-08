Voor het eerst in 37 jaar wisten de Nederlandse hockeymannen niet eens de halve finale te bereiken op de Olympische Spelen. Nederland wist in de wedstrijd stand te houden tegen Australië. Een 2-2 stand na vier kwarten zorgde voor shoot-outs. Oranje miste zijn drie shoot-outs stuk voor stuk en daarna hoefde het niet meer, omdat de Aussies wel keer op keer raak wisten te schieten. Na vijf matige groepswedstrijden en een goede kwartfinale is het toch afgelopen voor Oranje.

De wedstrijden in de poulefase waren matig qua spel, maar goed genoeg om door te gaan naar de kwartfinale. De verloren wedstrijd tegen Duitsland (3-1) zorgde ervoor dat de mannen van Max Caldas het in de kwartfinale moesten opnemen tegen Australië, de nummer één van de wereld.

Australië kende een sterke poulefase, maar speelde tegen Nederland zijn zwakste wedstrijd. Ze wonnen met 5-3 van Japan, 7-1 van India, 5-2 van Argentinië en 4-2 van Nieuw-Zeeland. De enige wedstrijd die gelijk werd gespeeld was de 1-1 tegen Spanje. Voor de Oranjemannen was dit precies omgekeerd. Nederland kende zwakke eerste wedstrijden, maar tegen de Aussies speelde het de beste wedstrijd.

De eerste helft was dan ook zelfs de beste helft van het toernooi. Toch kwamen de mannen na vijf minuten op een 1-0 achterstand. Maar gezien het spel was er zeker geen reden voor paniek.

Tweede helft

Het derde kwart begon dan ook voortvarend. Na een minuut kreeg Nederland een strafcorner, waarmee ze de stand gelijkgetrokken.Strafcorners liepen eerder dit toernooi nog niet goed, maar dit keer wist Van der Weerden raak te schieten. Het vervolg van het derde kwart was volledig voor Nederland, maar met nog zeven minuten op de klok wisten de Australiërs toch op een 2-1 voorsprong te komen, door het tweede doelpunt van Wickham. Nederland kreeg nog een grote kans om weer op gelijke hoogte te komen, maar de stand bleef ongewijzigd.

Ook het vierde kwart begon goed voor de Nederlanders. Na vijf minuten kende de scheidsrechter een strafcorner toe aan Oranje. De videoscheids nam nog uitgebreid de tijd om naar het voorval te kijken, maar draaide de beslissing niet terug. Jeroen Hertzberger bleef kalm en zette de stand op 2-2.

Shoot-outs

De beste wedstrijd van het toernooi eindigde in een gelijke stand waardoor de beslissing moest vallen aan de hand van shoot-outs. Hertzberger was de eerste die het voor Nederland mocht proberen, maar miste. Hij probeerde het nog via de videoscheidsrechter, omdat hij op zijn stick geraakt zou zijn. De videoscheids ging alleen niet mee in die gedachte.

De Australiërs wisten de eerste wel te maken. Kemperman en De Geus wisten het doel niet te vinden, waardoor de achterstand al snel te groot werd. Doordat de nummer één van de wereld wel drie keer raak schoot, was het afgelopen voor de mannen van Caldas.

