Nadat het honk- en softbal de afgelopen twee edities afwezig was op de Olympische Spelen, keren de sporten in het honkbalgekke Japan terug op het programma. De Nederlandse softbaldames en honkbalheren waren dicht bij kwalificatie, maar struikelden over hun laatste horde.

Wat: Honk- en softbal

Waar: Yokohama Stadium & Fukushima Azuma Baseball Stadium

Wanneer: Woensdag 21 juli - dinsdag 27 juli (softbal) en woensdag 28 juli - zaterdag 7 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse teams: geen

Favorieten: Amerika en Japan (softbal), Amerika, Japan en Zuid-Korea (honkbal)

Honk- en softbal terug op de Olympische Spelen: een korte uitleg.

Tokio 2020 Honk- en softbal terug op de Olympische Spelen: een korte uitleg. 12 UUR GELEDEN

Opzet toernooien

Er is voor Tokyo 2020 gekozen voor een opzet met weinig deelnemers. Per onderdeel konden zich slechts zes teams kwalificeren. Bij het honkbaltoernooi zijn de ploegen opgedeeld in twee groepen, waarna in een knockout-fase via een afvalrace toegewerkt wordt naar de finale. Bij het softbal is de opzet net iets anders. Daar spelen alle teams in de groepsfase tegen elkaar en kwalificeren de nummers 1 en 2 zich direct voor de finale, terwijl de nummers 3 en 4 om het brons spelen.

De grote afwezigen

Behalve het Nederlandse Koninkrijksteam ontbreken op Tokyo 2020 ook de Cubaanse honkballers. Tot nu toe stond het honkbal vijfmaal op het olympisch programma en daarin haalde Cuba elke keer de finale. Driemaal kroonden zij zich in deze finales zelfs tot olympisch kampioen, maar in Tokio (of eigenlijk Yokohama, want daar worden de honkbalwedstrijden gespeeld) zijn zij er dus niet bij. Omdat de afgelopen jaren steeds meer Cubaanse honkballers de oversteek maakten naar het Noord-Amerikaanse profhonkbal en die competitie haar spelers niet afstaat voor de Olympische Spelen kwam de mislukte kwalificatie van de Zuid-Amerikanen niet geheel als een verrassing.

Wie doen er verder mee?

Net als de Cubaanse selectie lijdt vanzelfsprekend ook de Amerikaanse ploeg onder de afwezigheid van de grote sterren uit de Major League. Het dwong manager Mike Scioscia te kiezen voor oude sterren op hun retour gekoppeld aan jonge talenten. Een van de speerpunten van Team USA is Todd Frazier, die tot een paar maanden geleden nog op het hoogste niveau uitkwam voor de Pittsburgh Pirates, maar door zijn ontslag daar net op tijd beschikbaar kwam.

Honkbal | Shorttracker Eddy Alvarez gaat nu voor honkbalgoud

Een andere opvallende naam is die van Eddy Alvarez. Niet zozeer omdat de 31-jarige speler een grote ster is in het honkbal, maar omdat hij in 2014 nog als shorttracker zilver won op de Spelen van Sochi. Daar zou hij dus weleens een gouden medaille op deze Spelen aan kunnen toevoegen.

Aziatische favorieten

De enige andere ploeg die net als de Cubanen tijdens alle eerdere edities om de medailles speelde, is thuisland Japan. Na twee bronzen en een zilveren medaille hopen zij in eigen land eindelijk op de hoogste trede van het podium te belanden. De ogen zijn daarbij vooral gericht op voormalig New York Yankee Masahiro Tanaka. De pitcher keerde afgelopen winter na acht seizoenen in The Big Apple terug naar zijn geboorteland om uit te komen voor zijn jeugdliefde, de Rakuten Golden Eagles.

Masahiro Tanaka Japan Honkbal

In tegenstelling tot hun overzeese collega's mogen de Japanse en Zuid-Koreaanse profs die nog in eigen land spelen wel uitkomen in Yokohama. Het maakt van die twee teams meteen belangrijke outsiders, want ook Zuid-Korea kan als regerend olympisch kampioen bogen op een rijke staat van dienst. Israël, Mexico en de Dominicaanse Republiek completeren het deelnemersveld.

Amerikanen uit op revanche

Softbal maakte pas in 1996 haar olympische intrede. In Atlanta wonnen de Amerikanen de eerste gouden softbalmedaille en tot tweemaal toe verdedigden zij met succes hun titel. Vijf jaar geleden werd in Peking hun hegemonie echter doorbroken. De Japanse ploeg slaagde erin om in de finale de favoriet te verrassen met een 3-1 overwinning. Het was een hard gelag voor de Amerikaanse dames die zowel in de groepsfase als in de halve finale nog wel hadden gewonnen van de Aziatische ploeg. Team USA heeft dus iets recht te zetten deze zomer.

Ook nu vormen de Japanse dames de grootste uitdager van de Amerikanen. Mochten beide ploegen erin slagen zich te kwalificeren voor de finale, dan zou dat niet alleen een herhaling van de vorige olympische finale zijn, maar ook van die van de afgelopen zeven wereldkampioenschappen. Het moge duidelijk zijn dat dit de twee favorieten zijn voor de eindzege tijdens Tokyo 2020. Australië, Italië, Mexico en Canada mogen dan uitvechten wie er met het brons vandoor gaat.

Schema

De twee toernooien worden aansluitend op elkaar gespeeld, waardoor we van woensdag 21 juli tot en met zaterdag 7 augustus kunnen genieten van honk- of softbal op deze Spelen. Dit is het programma van de verschillende speelfases:

Woensdag 21 - maandag 26 juli: groepsfase (softbal)

Dinsdag 27 juli: troostfinale en finale (softbal)

Woensdag 28 - zaterdag 31 juli: groepsfase (honkbal)

Zondag 1 - woensdag 4 augustus: knockoutfase (honkbal)

Woensdag 4 en donderdag 5 augustus: halve finale (honkbal)

Zaterdag 7 augustus: troostfinale en finale (honkbal)

Waar te bekijken?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.