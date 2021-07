Op de Japanse zege viel weinig aan te merken. De score had zelfs nog een stuk ruimer kunnen uitvallen. Tot tweemaal toe voorkwamen Amerikaanse outfielders met geweldige vangballen dat er Japanse punten binnengelopen konden worden.

Grote vrouw aan de zijde van de thuisploeg was werper Yukiko Ueno. Zij nam zes van de zeven innings voor haar rekening en stond daarin geen enkel punt en slechts twee honkslagen toe, terwijl ze vijf Amerikaanse slagvrouwen met drie slag terug naar de dug-out stuurde.

Ondanks dat de Nederlandse softbalploeg zich helaas niet wist te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio, kende de finale een kleine Nederlandse inbreng. Derde honk scheidsrechter Mariana Prins en scorer Dennis Duin gaven de softbalfinale namelijk nog een klein oranje tintje.

Nu het softbaltoernooi is afgerond, is het de beurt aan de honkballers. Ook hierin zijn Japan en Amerika twee van de grote favorieten. Een uitgelezen kans dus voor Team USA om zich direct te revancheren op het thuisland. Lees hier alles wat je moet weten over het honkbaltoernooi.