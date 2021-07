De Japanse en Australische softbalvrouwen speelden vannacht al hun eerste wedstrijd, ruim twee dagen voordat het olympisch vuur wordt ontbrand en het toernooi officieel van start gaat.

Het gastland schoot niet bepaald als een komeet uit de startblokken. Pitcher Ueno Yukiko raakte tweemaal een Australische opponent, waardoor de Aussies nog op voorsprong kwamen. Nadat de arm van Yukiko was warmgedraaid, was er geen houden meer aan voor de Australiërs.

De Japanners maakten de stand al snel gelijk en in de derde inning zette Naito Minori Japan dankzij een homerun op voorsprong. Uiteindelijk zou het gastland drie homeruns slaan met een 8-1 eindstand als gevolg.

Japanse vrouwen openen Spelen met klinkende zege op Australië

De wedstrijd was niet alleen bijzonder vanwege het feit dat het de eerste olympische wedstrijd was. De softbalvrouwen speelden in het Fukushima Azuma Baseball Stadium in Fukushima, de stad die in 2011 door een nucleaire ramp werd verwoest.

Het feit dat Fukushima de eerste wedstrijd 'hostte' was - zelfs in de afwezigheid van fans - een eerbetoon aan eenieder die de stad in de afgelopen tien jaar heeft helpen herbouwen.

Bekijk hier de Softbalwedstrijd tussen Japan en Australië live