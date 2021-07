De favoriet van het softbaltoernooi op de Olympische Spelen heeft een extra inning nodig gehad om te kunnen winnen van Mexico. De Japanse dames begonnen de wedstrijd nog sterk met een homerun in de tweede inning, maar Mexico vocht zich tot twee keer toe sterk terug. Bij een 2-2 stand moest er een extra inning aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Uiteindelijk trok het thuisland aan het langste eind en blijft daarmee ongeslagen tijdens Tokyo 2020.

De Amerikaanse dames hebben een nipte 1-0 zege geboekt tegen buurland Canada. Amerika kwam in de vijfde inning op een 1-0 voorsprong, wat achteraf het enige punt van de wedstrijd bleek. De Canadezen kwamen in de zesde inning nog bijna tot een punt, maar de catcher kon dit ternauwernood voorkomen.

In de eerste inning weerhielden de Italianen de Australische dames nog goed tot scoren door een dubbelspel te maken. In de tweede inning sloeg Australië echter alsnog toe en kwam daarmee op een 1-0 voorsprong. Dit bleek tevens de einduitslag.

