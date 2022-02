IJshockey

Beijing 2022 | Auw! Amerikaanse ijshockeyer krijgt stick hard in het gezicht

Ondanks dat je zo goed besschermd bent tijdens ijshockey kan het alsnog flink mis gaan. De Amerikaan Matty Beniers weet daar alles van, want hij krijgt - per ongeluk of expres - keihard een stick in z'n gezicht gemept. Even bijkomen op de bank en dan kunnen we wel weer door, toch Matty!? Volg de Olympische Winterspelen in Peking live op Eurosport en discovery+.

00:00:22, 17 minuten geleden