IJshockey

Beijing 2022 | Bijzonder! Zweedse ijshockeyer voert perfecte kopbal uit

Het is toegestaan, maar gebeurt zelden. Wat precies? Een opzettelijke ‘kopbal’ bij het ijshockey! Deze Zweedse speler voert een perfecte kopbal uit om het spel te verleggen en zijn tegenstander op het verkeerde been te zetten. Het scheelt dat Max Friberg een helm droeg, want het lijkt ons geen aanbeveling om regelmatig een harde puck weg te koppen. Zweden won overigens met 3-2 van Letland.

00:02:11, een uur geleden