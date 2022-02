Canada had de wedstrijd vanaf het begin onder controle. Na zeven minuten spelen werd de 1-0 van Natalie Spooner nog afgekeurd door ingrijpen van de VAR, maar nog geen minuut later was daar alsnog de voorsprong voor Canada. Sarah Nurse schoot van afstand raak. In hetzelfde kwart verdubbelde de Canadezen de voorsprong via aanvoerster Marie-Philip Poulin en in het tweede bedrijf maakte diezelfde Poulin de 3-0 en leek de wedstrijd beslist.

Beijing 2022 | De 1-0 van Canada

De Verenigde Staten gaven zich echter niet zomaar gewonnen en vlak voor het einde van het tweede kwart maakte aanvoerster Hilary Knight de 3-1. De Verenigde Staten hadden dus nog 20 minuten om een comeback te voltooien. Het lukte de Amerikaanse dames echter niet om echt een doorbraak te forceren tot het eigenlijk al te laat was.

12 seconde voor het einde maakte Amanda Kessel de aansluitingstreffer, maar veel hadden de Verenigde Staten er niet aan. Canada wist de gouden medaille veilig te stellen en voor de vijfde keer in zeven editites olympisch kampioen te worden bij de vrouwen.

