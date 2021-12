Beijing 2022

Nu de coronabesmettingen net als in de rest van de wereld ook in Noord-Amerika weer oplaaien, moesten bond en spelers een moeilijke afweging maken, maar om dit jaar wel tot een volwaardig NHL-seizoen te komen werd uiteindelijk toch besloten om de spelers niet beschikbaar te maken.

In aanloop naar de Olympische Spelen van 1998 in Nagano kwamen het IOC en de NHL tot een overeenkomst waarbij het Olympisch Comité de kosten voor de deelname van NHL-spelers voor hun rekening zou nemen.

In ruil daarvoor ruimde de NHL een aantal vrije weken in hun drukke schema in, zodat de clubs hun spelers af konden staan voor het olympische toernooi zonder dat er sprake was van competitievervalsing.

Vijf toernooien op rij kwamen de grootste sterren uit de sport in actie op het olympische ijs, maar die streak is dus nu alweer twee edities onderbroken.

EEN KWESTIE VAN GELD

De kosten om de NHL-spelers beschikbaar te houden voor de Olympische Spelen liepen met de jaren verder op. Naast reis- en verblijfkosten moesten de spelers ook tegen eventuele blessures verzekerd worden.

Aangezien geen enkele andere sportbond een zelfde tegemoetkoming kreeg – zelfs de NBA niet, maar die competitie hoeft dan ook niet onderbroken te worden – begon het IOC te twijfelen aan de wenselijkheid van deze financiële regeling en vier jaar geleden besloten zij er een einde aan te maken.

Prompt besloot de NHL dan ook maar geen spelers af te laten vaardigen.

CORONA

De plooien werden sindsdien gladgestreken tussen het IOC en de NHL, maar nu is het dus corona dat roet in het eten gooit. Teams kampen met vele besmettingen en inmiddels is het aantal uitgestelde wedstrijden zo ver opgelopen, dat de tijd die werd ingeruimd voor de Spelen nu moet worden gebruikt om te voorkomen dat een derde seizoen op rij door het virus ingekort moet worden.

Bovendien zou een eventuele besmetting op Chinees grondgebied kunnen betekenen dat spelers ter plekke bijna anderhalve maand in quarantaine moeten. Dat is ook voor de spelers een te hoge prijs om te betalen voor de olympische droom.

DE EEN ZIJN DOOD…

De beslissing om NHL-spelers thuis te houden, heeft tot gevolg dat er een hele generatie spelers uit die competitie een olympische deelname aan de neus voorbij ziet gaan. Tussen 2014 en 2026 zullen de sterren uit de Noord-Amerikaanse topcompetitie namelijk schitteren in afwezigheid.

Het betekent een flinke aderlating voor het toernooi, maar tegelijkertijd een kans voor de mindere goden op eeuwige olympische roem. In het verleden bleek het vooral een mogelijkheid voor de Europese teams om hun Noord-Amerikaanse concurrentie de loef af te steken.

RUSSISCHE DOMINANTIE

Voordat de NHL haar spelers in ’98 ging afstaan, heersten de Russen (en eerder de Sovjet-Unie) op het olympische ijshockeytoernooi. Van de laatste elf edities zonder die topspelers wonnen zij er acht. Alleen de Zweedse equipe in ’94 en twee Amerikaanse zeges in eigen huis hielden de Rode Machine van een perfecte score af.

Vooral de Amerikaanse zege van 1980 in Lake Placid sprak tot de verbeelding. The Miracle on Ice werd zelfs meermaals verfilmd.

VERRASSENDE TEGENSTAND

Vier jaar geleden in PyeongChang waren het andermaal de Russen die aan het langste eind trokken. Aan de hand van voormalig NHL-ster Ilya Kovalchuk kwam de Russische formatie een valse start tegen de Slowaken te boven. Oppermachtig stootten zij door naar de finale, waar de verrassende Duitsers wachtten.

Onze Oosterburen bleken een te duchten opponent, maar in de verlenging moesten zij alsnog het hoofd buigen. Het jonge talent Kirill Kaprizov schoot de winnende puck binnen. Die matchwinner zal nu dus ook ontbreken, want hij staat inmiddels op de loonlijst van de Minnesota Wild.

