Beijing 2022

Canada had geen kind aan de Zwitserse ploeg, die met 10-3 werden verslagen. Een ronde eerder was Zweden al met kinderlijk gemak geklopt, waardoor de Canadezen komende donderdag als favoriet aan de finale beginnen.

Ze nemen het dan op tegen hun zuiderburen, die duidelijk meer moeite ondervonden richting de finale. Tsjechië en Finland werden beide uiteindelijk met 4-1 uitgeschakeld.

GROEPSFASE

In de groepsfase troffen de twee ploegen elkaar al en toen onderstreepten de Canadese dames al hun favorietenrol. Halverwege was de stand nog gelijk, maar dankzij twee treffers in het restant, trokken zij met 4-2 de zege naar zich toe.

WAAR KIJK JE?

