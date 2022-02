De hele wedstrijd ging het over en weer. Tot grote kansen kwam het in de eerste periode niet. Toch was het de favoriet Finland dat als eerste op voorsprong kwam. Sakari Manninen opende de score voor de Finnen.

Beijing 2022 | Anttila scoort Finse openingstreffer

De Finnen probeerden in het verdere van de wedstrijd een tegengoal te voorkomen. De Slowaken kwamen echter toch een aantal keer goed door de Finse verdediging, maar de Finse goalie Harri Sateri verhinderde de Slowaken meermaals van scoren. Finland kreeg tweemaal powerplay in de tweede periode, maar wisten deze overtalsituaties niet uit te spelen.

In de derde periode bleef het Finse team verdedigen. Dit deden ze beter dan in de tweede periode en de Slowaakse aanval werd succesvol geneutraliseerd. In de slotminuut was de strijd dan echt beslecht. Pesonen schoot de 2-0 binnen in een leeg doel.

Beijing 2022 | Finland beslist wedstrijd met empty-netter

