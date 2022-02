Beijing 2022

Nadat het ROC in aanloop naar de Winterspelen te maken had gekregen met een Covid-uitbraak in de selectie, konden ze voor de wedstrijd geen negatieve testresultaten voorleggen. Hierop weigerden de Canadezen zelfs uit de kleedkamer te komen.

BIZARRE BEELDEN

Het leverde opmerkelijk beelden op. Terwijl de Russische dames op de ene helft aan het opwarmen waren, bleef de andere helft leeg. Canada eiste een uur uitstel en dat verzoek werd ingewilligd.

Toen duidelijk werd dat de Russische medische staf geen negatieve resultaten had overhandigd aan hun Canadese collega's, spraken op social media kijkers hun verbazing uit over de ontstane situatie. Waarom mochten de Russinnen zonder negatieve testresulaten wel het ijs op?

MONDKAPJES

De Canadezen wilden alleen maar spelen als de Russinnen mondkapjes zouden dragen. Daarmee ging het ROC akkoord, maar dan moesten de Canadezen zelf ook met mondkapjes spelen. Zo kon het dus gebeuren dat er twee teams tegenover elkaar stonden met mondkapjes.

Na de eerste twee kwarten gingen de Russinnen verder zonder mondkapjes, terwijl de Canadezen ervoor kozen die van hun op te houden. Het belemmerde ze niet in hun optreden, want met 6-1 waren ze duidelijk te sterk voor hun tegenstanders.

WAAR KIJK JE?

