IJshockey

Beijing 2022 | Letse ijshockeyer tuimelt als gevolg van bodycheck over de boarding

Uvis Balinskis heeft tijdens het ijshockeyduel tussen Letland en Finland ervaren dat het er niet bepaald lichtzinnig aan toe gaat. De Let werd door een Finse tegenstander over de boarding gewerkt, waardoor hij inderdaad naast de ijsbaan terechtkwam. Het moment was misschien wel exemplarisch voor de wedstrijd, die door Finland met 3-1 werd gewonnen. Letland verzamelde nog geen punten.

00:00:26, een uur geleden