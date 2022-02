IJshockey

Beijing 2022 | Met deze rake shoot-out helpt Gritsyuk Rusland naar de finale

Arseni Gritsyuk heeft de Russische atleten aan een plek in de olympische ijshockeyfinale geholpen. De Rus benutte zijn shoot-out op het moment dat hier het meest om werd gevraagd; toen een doelpunt garantie was voor een finaleplek. Gritsyuk slaagde erin om de balans in het voordeel van de Russen te laten uitslaan na een gelijkopgaande wedstrijd (1-1), die niet zomaar shoot-outs nodig had.

00:01:32, 2 uur geleden