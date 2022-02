Jack McBain maakte zich schuldig aan een zogeheten no look-pass. Achterwaarts ook nog eens, maar hij had buiten Lucas Wallmark gerekend. De Zweed hoefde alleen nog maar op de goal af te schaatsen en uit te halen. De puck werd door een uitgestoken stick van richting veranderd en eindigde in het dak van het doel.

Canada probeerde vervolgens met de moed der wanhoop op gelijke hoogte te komen, maar hoe meer de klok wegtikte, des te groter werd vooral de wanhoop in plaats van aanvallende druk. Het van het ijs halen van de keeper betekende dat er nog meer risico werd genomen.

Ad

Beijing 2022 | Slowakije verslaat verrassend de Verenigde Staten na shoot-outs

Beijing 2022 Beijing 2022 | Na Slowakije stunt ook Zweden door Canada naar huis te sturen EEN UUR GELEDEN

Empty net

Het nemen van grote risico’s leverde de Canadezen niets op. Integendeel… Zweden veroverde de puck, speelde die via de boarding precies op het juiste moment naar voren en toen maakte aanvoerder Anton Lander het af door de puck simpel in het lege doel te schuiven.

De stunt van Zweden haalt het nog niet eens bij wat de Slowaken flikten op hun avontuur tijdens Beijing 2022. Zij kieperden Team USA uit het toernooi na een ware thriller, die in 2-2 eindigde. De Slowaken wonnen vervolgens tot hun grote vreugde de shoot-outs.

In de halve finale staat Zweden tegenover de Russische atleten, terwijl Slowakije het opneemt tegen Finland. Die wedstrijden worden vrijdag gespeeld.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Ice Hockey Women's FIN vs SWI - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 3 UUR GELEDEN