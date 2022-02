Beijing 2022

Ondanks twee saaie perioden was het een heel spannende wedstrijd. De Russen kwamen in de tweede periode op voorsprong, want na 20 minuten speeltijd was daar de goal van Anton Slepyshev met een individuele actie. De eerste twee periodes waren verder niet om over naar huis te schrijven. Maar in de derde periode kwam Zweden knap terug tot 1-1. Het doelpunt kwam via de stick van Anton Lander.

Gelijkopgaand

Maar de ploegen hielden elkaar in evenwicht. Dus overtime was een vereiste. In overtime speel je bij het ijshockey drie tegen drie. De Zweden waren in overtime de betere ploeg. Maar de kansen die zij kregen, werden niet omgezet in doelpunten. Dus shoot-outs om het te beslissen.

Na ieder twee shots ging de eerste puck erin. Wallmark scoorde en zette Zweden op 0-1. Echter was het meteen raak voor de Russen via Gusev: 1-1. Nordstrom scoorde meteen weer om de voorsprong te herstellen.

Om en om

Zweden kreeg een puck om te winnen, maar liet die kans liggen. De Russen lieten ook de kans liggen om gelijk te maken en de Zweden konden vervolgens weer niet profiteren, waardoor de wedstrijd maar niet in het slot werd gegooid.

Yakovlev maakte uiteindelijk gelijk en na een hoop gemiste pucks scoorde Gritsyuk de verlossende treffer voor Rusland, waarmee een finaleplek definitief was veilig gesteld.

