Beijing 2022

Na een wissel aan de kant van Canada werd de scheidsrechter over het hoofd gezien en omver gereden. Dat komt best eventjes aan, wanneer een ijshockeyer vol enthousiasme het ijs betreedt en snelheid maakt. De scheids met nummer 53 ging onderuit, maar stond gelukkig ook snel weer op.

Zodra de scheids weer recht stond, kon de wedstrijd vervolgd worden. Eerder werd een uitgespeelde wedstrijd van de Finnen zelfs na het laatste fluitsignaal nog verlengd, toen bleek dat er ondertussen een geldig doelpunt was gescoord.

Dit was in the heat of the moment over het hoofd gezien, terwijl er ook geen piep klonk wat normaal gesproken gebeurt om de arbitrage te ondersteunen. Het Finse spookdoelpunt werd in tweede instantie alsnog goedgekeurd, waarna de wedstrijd tegen de Verenigde Staten een toegift kreeg van 2:20.