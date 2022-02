Beijing 2022

Het is voor het eerst sinds de Spelen van 2010 dat de VS heeft gewonnen van Canada, toen ze tijdens de Spelen in Vancouver Canada in hun thuisland versloegen.

De Amerikanen gaan dankzij de zege aan kop van groep A. De beste twee teams van elke poule kwalificeren zich voor de kwartfinale. De overige teams spelen in een kwalificatie voor de resterende kwartfinaleplekken.

