Beijing 2022

Het Amerikaanse team mist deze Winterspelen de NHL-sterren en is dus bepaald niet op oorlogssterkte in Peking . De oorspronkelijke selectie bestaat bijna volledig uit spelers uit deze competitie. Zij moesten nu terugvallen op ijshockeyers die actief zijn in Europa of op een lager niveau uitkomen in de American Hockey League (AHL) of de National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Omdat ook landen als Canada, Duitsland, Finland, Rusland, Tsjechië en Zweden hun sterspelers moeten missen en de Verenigde Staten nog flink veel ander talent heeft om op terug te vallen, was de ploeg op voorhand toch de topfavoriet. Dit maakten zij in eerste instantie ook waar. De ploeg won tegen Duitsland, China en Canada alle drie de groepswedstrijden.

Stugge Slowaken

Tegenstander in de kwartfinale was Slowakije. Dit land was in de poule met Finland en Zweden als derde geëindigd en had zich via de tussenronde (4-0 winst op Duitsland) geplaatst voor de laatste acht.

Toch had de Verenigde Staten bijzonder veel moeite met de stugge Slowaken. De ploeg van Craig Ramsey kwam zelfs op voorsprong dankzij een goal van Juraj Slafkovsky.

Daarna herstelden de Amerikanen zich. Nick Abruzzese en Sam Hentges brachten de ploeg weer op voorsprong.

Verlenging

2-1 leek ook de eindstand te worden, tot Ramsey in de laatste minuut een veldspeler inbracht voor de goalie. Dit had direct effect. Dankzij een treffer van Marek Hrivik dwong Slowakije een verlenging af.

Omdat beide ploegen in de verlenging niet wisten te scoren, moesten shoot-outs de beslissing brengen. Maar liefst zeven pogingen op rij gingen mis, totdat Peter Cehlarik wel raak schoot en zich daarmee kroonde tot de held van de Slowaakse natie. In de halve finale wacht de winnaar van het duel tussen Zweden en Canada.

Weer een deceptie

Voor de Amerikaanse ijshockeyers is de uitschakeling de zoveelste olympische deceptie. Bijna elk jaar is het land de topfavoriet, maar steeds gaat het mis. Alleen in 1960 en 1980 wonnen de Verenigde Staten goud. In 2010 stond de ploeg voor het laatst in de finale. Toen was Canada in eigen land met 3-2 te sterk.

