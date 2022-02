IJshockey

Beijing 2022 | Russische en Amerikaanse ijshockeysters vliegen elkaar in de haren

Het ijshockey bij de vrouwen is tot dusver goed voor allerlei opvallende fragmenten. Ook tijdens de wedstrijd Verenigde Staten - Russische atleten was het weer raak. Letterlijk en figuurlijk. Het was een wedstrijd waarin de teams elkaar niet spaarden. Team USA won met 5-0, maar het verschil in score ten spijt was er in de derde periode alle ruimte voor een lekker, onderling opstootje.

00:02:15, 2 uur geleden