IJshockey

Slowakije verslaat verrassend de Verenigde Staten na shoot-outs

De ijshockeyers van de Verenigde Staten zijn woensdag verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De topfavoriet boog na shoot-outs voor Slowakije, nadat het duel in de officiële speeltijd in 2-2 was geëindigd. Het is voor de derde Olympische Spelen op rij dat de ploeg de finale misloopt.

00:00:41, 3 uur geleden