Ironman | Debutant Blummenfelt zet gelijk het wereldrecord zes minuten scherper

De Ironman is de langste, heftigste en zwaarste afstand in de triatlon. En Blummenfelt debuteerde in het Mexicaanse Cozumel dus ook nog eens, waarmee het verhaal achter dit wereldrecord alleen maar bijzonderder wordt.

Blummenfelt zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en liep 42,195 kilometer hard, waarna hij eindelijk kon juichen. Hij had slechts 7 uur, 21 minuten en 12 seconden nodig om dit alles voor elkaar te krijgen. Dit is inclusief toiletpauze.

Onderzoek naar wereldrecord

De concurrentie finishte op meer dan een kwartier achterstand. Ondanks die overmacht is het nog niet helemaal zeker of Blummenfelt ook officieel houder wordt van het wereldrecord. Eerst moet onderzocht worden of de stroming tijdens de 3,8 kilometer lange zwemtocht niet te veel in zijn voordeel is geweest.

Overigens kwam Blummenfelt niet eens als eerste uit het water. Pas daarna bouwde hij zijn ongekende voorsprong op. Hij maakte aan de finish een vrij frisse indruk, zoals je in de video kunt zien.